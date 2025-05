Lo spagnolo diventa il n.2 al mondo, Musetti sale all'ottavo posto. Significa che Sinner e Alcaraz potranno sfidarsi solo in finale al Roland Garros

Nonostante la sconfitta agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner rimane saldamente numero 1 del mondo e raggiunge le 50 settimane in vetta al ranking Atp, di fila e complessive.

Sinner è sicuro di diventare il quinto giocatore a raggiungere le 52 settimane consecutive in vetta dopo essere diventato numero 1 per la prima volta. Da quando esiste il ranking computerizzato, ci sono riusciti solo Roger Federer (237 settimane, 2004-08), Jimmy Connors (160, 1974-77), Lleyton Hewitt (75, 2001-03) e Novak Djokovic (53, 2011-12).

Come funzionerà al Roland Garros

Alle spalle di Sinner ora c’è Carlos Alcaraz che l’ha sconfitto in finale agli Internazionali Bnl d’Italia e ha superato Alexander Zverev, campione a Roma nel 2024 ma battuto quest’anno ai quarti da Musetti. Questo vuol dire che al Roland Garros, dove saranno le prime due teste di serie, Sinner e Alcaraz potranno incontrarsi solo in finale.

Sinner ha un vantaggio di 1.530 punti su Alcaraz e di 3.095 su Zverev. A Parigi, il murciano non potrà aggiungere punti in quanto campione in carica. Zverev vedrà invece uscire i punti della finale di 12 mesi fa, Sinner quelli della semifinale.

Al Roland Garros tra le prime otto teste di serie ci sarà anche Lorenzo Musetti, grazie alla semifinale al Foro.

La top ten del ranking Atp: Sinner primo, Musetti ottavo

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana:

1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 10.380 punti;

2 (+1). Carlos Alcaraz (ESP) 8.850;

3 (-1). Alexander Zverev (GER) 7.285;

4 (=0). Taylor Fritz (USA) 4.625;

5 (=0). Jack Draper (GBR) 4.610;

6 (=0). Novak Djokovic (SRB) 4.080;

7 (=0). Casper Ruud (NOR) 3.905;

8 (+1). Lorenzo Musetti (ITA) 3.860;

9 (-1). Alex de Minaur (AUS) 3.635;

10 (=0). Holger Rune (DEN) 3.440.

Il match degli Internazionali d’Italia: in finale Alcaraz ha battuto Sinner

Jannik Sinner si è arreso ieri, 18 maggio 2025, nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo vince il titolo in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco.

Niente doppietta azzurra dunque dopo la vittoria nel tabellone femminile di Jasmine Paolini e il trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile. Lo spagnolo, numero 3 del ranking, ha fatto perdere a Sinner l’imbattibilità che durava da 26 incontri, e fallisce anche la chance di riportare in Italia il titolo degli Internazionali, che manca da 49 anni (Adriano Panatta nel 1976). Per Alcaraz è il primo successo a Roma e il 19mo titolo in carriera nel circuito Atp.

Jasmine Paolini ha vinto gli Internazionali di Roma 2025

Agli Internazionali di Roma 2025 Jasmine Paolini ha vinto il torneo singolare femminile, e salirà dunque nel ranking internazionale. L’azzurra 29enne si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2 sulla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking, dopo un’ora, il 17 maggio 2025. Paolini ha vinto al cospetto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente tra il pubblico, che lei stessa ha ringraziato nel suo discorso dopo la vittoria. Jasmine Paolini ha trionfato anche nel doppio insieme a Sara Errani.

