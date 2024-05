Venerdì verrà presentato il progetto di ampliamento del sito del Foro Italico

Gli Internazionali di Roma di tennis si fanno big, con due nuovi campi che saranno un altro tassello per il sogno di diventare il ‘quinto Slam’. Numeri sempre più in crescendo per gli Internazionali di tennis Bnl d’Italia, con l’ambizione mai nascosta del presidente della Fitp Angelo Binaghi, di poterli trasformare attraverso l’Atp nel torneo più importante del circuito dopo i quattro major attualmente esistenti: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open.

Aspirazione sempre più concreta (trainata anche dallo straordinario exploit dell’Italtennis a livello internazionale) che passa anche dall’ampliamento del sito che oggi sorge esclusivo all’interno del Parco del Foro Italico. In attesa della copertura dello stadio Centrale del tennis, secondo quanto apprende LaPresse, sarà annunciato un progetto di riqualificazione dell’area militare golenale del Lungotevere della Vittoria, concessa in uso da ‘Difesa Servizi’ a ‘Sport e Salute’ per la realizzazione di nuovi campi da tennis per il Foro Italico.

Il tutto a seguito di un protocollo d’intesa firmato due mesi fa tra Difesa Servizi e Sport e Salute. L’obiettivo comune del protocollo è quello di diffondere la cultura dello sport e ampliare la fruibilità e la disponibilità dell’impiantistica sportiva militare. Il sito sorge di fronte all’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio sul lungotevere della Vittoria, a poche centinaia di metri dall’area in cui si svolgono gli Internazionali.

La presentazione si terrà venerdì 17 maggio, sulla terrazza del Genio, alla presenza delle massime rappresentanze della Difesa e dello sport, tra cui l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli e il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, oltre a quello della Fitp Angelo Binaghi.

