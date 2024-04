Il ligure si è imposto in tre set sull'argentino Sebastian Baez

Matteo Arnaldi ha battuto Sebastian Baez e si è qualificato agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Vittoria in rimonta per il tennista azzurro, numero 40 del ranking, che ha superato l’argentino, numero 19 in classifica, in 3 set (5-7, 7-6 (10-8), 6-2) al termine di un match durato quasi tre ore.

È finita invece al primo turno l’avventura di Flavio Cobolli. L’azzurro si è arreso al rientrante Rafa Nadal per 6-2, 6-3 al termine di un incontro durato poco meno di un’ora e trenta minuti di gioco. Lo spagnolo ex numero 1 al mondo , che quest’anno aveva giocato solo a inizio gennaio al torneo di Brisbane, è attualmente 644esimo del ranking Atp.

