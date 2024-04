Punteggio di 6-0 6-3 in 1h e 10' a favore del numero 2 al mondo al debutto sulla terra rossa spagnola

Jannik Sinner, numero 2 al mondo, al debutto del Mutua Madrid Open, Masters Atp 1000, vince il derby italiano contro Lorenzo Sonego, numero 52 della classifica Atp, supera il compagno di Coppa Davis con il punteggio di 6-0 6-3 in 1h e 10′ e approda al terzo turno. Per Sinner è il tredicesimo derby consecutivo vinto nel circuito Atp.

Sinner: “Mai facile giocare con Sonego, c’è amicizia profonda”

“Ho cominciato bene, molto solido, lui era un po’ troppo precipitoso, sono restato calmo. Sono partite difficili da giocare perchè siamo molto amici, abbiamo una amicizia profonda, giochiamo insieme in Davis e questo rende tutto più difficile, mentalmente ho cercato di isolare la parte dell’amicizia. Abbiamo grande rispetto tra di noi”. Così il tennista azzurro Jannik Sinner, vincitore del derby contro Lorenzo Sonego valido per il terzo turno degli Atp Open di Madrid.

Per Sinner si tratta della 26ma vittoria della stagione. “Giocare contro Lorenzo non è semplice, lui ha fatto tanti errori e non si sentiva benissimo. Vediamo cosa avviene nel prossimo turno,. Auguro un in bocca al lupo, sta vivendo un momento diverso della sua carriera e gli auguro il meglio. Negli ultimi due anni ho migliorato parecchio, posso ancora migliorare, domani è una giornata di allenamento per trovare una migliore sensazione sul campo”, ha concluso.

Monteiro elimina Tsitsipas al 2° turno

Prima sorpresa nel Mutua Madrid Open, torneo Masters 1000 che si disputa sui campi in terra battuta alla Caja Magica della capitale spagnola. Stefanos Tsitsipas, vincitore del Masters 1000 di Monte Carlo, ha perso al secondo turno contro il brasiliano Thiago Monteiro, numero 118 del ranking Atp, provieniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-4 in un’ora e 37′ di gioco.

