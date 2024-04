Volano al secondo turno il canadaese Felix Auger-Aliassime e l'indiano Sumit Nagal

Il torneo Masters 1000 di Montecarlo perde subito due italiani. Luca Nardi è stato eliminato al primo turno dal canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 22′ di gioco. Matteo Arnaldi invece si è fatto eliminare a sorpresa dall’indiano Sumit Nagal, anche lui proveniente dalle qualificazioni, al termine di un match terminato al terzo set in 2 ore e 37′ di gioco. Nagal si è imposto per 5-7 6-2 6-4 diventando il primo indiano a vincere una partita nel torneo del Principato.

