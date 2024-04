L'azzurro sarà in campo domani nel derby contro Sonego. Oggi giocheranno il secondo turno Musetti e Darderi

Sono diventate virali sui social le immagini dello ‘sfortunato’ allenamento di Jannik Sinner in preparazione del suo debutto all’Atp di Madrid, sabato alle 11 nel derby italiano contro Lorenzo Sonego. L’azzurro numero 2 al mondo nel ranking Atp, mentre si stava preparando al match insieme all’australiano Jordan Thompson, è stato colpito al corpo dalla pallina per ben due volte.

La prima volta quando provava la battuta: l’australiano ha risposto a un servizio di Sinner con un forte colpo che ha finito per andare dritto verso di lui: l’azzurro ha provato a scansarsi ma la pallina l’ha colpito sulla schiena.

Poco dopo, Sinner si è trovato ancora colpito da una ‘pallata’, stavolta mentre allenava la risposta. Un cattivo rimbalzo lo ha sorpreso su un servizio di Thompson, con la pallina che ha colpito il telaio della racchetta ed è finita sulla faccia dell’azzurro.

No raga in questo allenamento ha preso solo pallate aiuto pic.twitter.com/mZ4l97ZNwr — Glogla🫠 (@glogla_) April 25, 2024

Darderi e Musetti oggi in campo a Madrid

In attesa del derby Sonego-Sinner, intanto, venerdì altri due italiani scenderanno in campo per il secondo turno del torneo nella capitale spagnola. Alle 11 Lorenzo Musetti, numero 29 del mondo, affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild: chi vince potrebbe sfidare nel turno successivo Carlos Alcaraz. Luciano Darderi, invece, affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del ranking mondiale.

