L'altoatesino ha superato in due set il serbo Laslo Djere approdando al secondo turno

Jannik Sinner accede al secondo turno del Miami Open, seconda e ultima tappa del Sunshine Double (combined con il terzo WTA 1000 del 2023, montepremi 8.800.000 dollari). Il tennista altoatesino, numero 11 del ranking, ha superato in due set il serbo Laslo Djere, numero 58 Atp, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 24′. Vittoria numero 17 per l’azzurro nel 2023.

