L'altoatesino esordisce superando Sousa in tre set. Subito fuori Cecchinato, Seppi, Mager e Travaglia. Medvedev sul velluto, Murray eroico

All’Australian Open è il giorno dell’esordio dei giocatori della parte bassa del tabellone, presidiato dal numero 2 al mondo Daniil Medvedev. Il russo – che vincendo il primo Slam della stagione balzerebbe al primo posto del ranking mondiale, scavalcando Nole Djokovic – si è sbarazzato dello svizzero di origini finlandesi Henri Laaksonen 6-1, 6-4, 7-6 in meno di due ore.

Nessun problema nemmeno per Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino ha liquidato il portoghese Joao Sousa 6-4, 7-5, 6-1 in due ore e nove minuti di gioco. Sinner ha concesso solo due break nei tre parziali, ma è stato bravo e concentrato nei momenti salienti, specie nel secondo set, quando è riuscito a evitare un pericoloso tie-break che avrebbe rischiato di allungare il match.

Avanza senza intoppi anche Andrey Rublev. Il russo, numero 5 del seeding, ha superato l’azzurro Gianluca Mager 6-3, 6-2, 6-2.

Tra gli altri italiani in campo, subito eliminati Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Il 30enne marchigiano si è arreso in quattro set (7-6, 6-4, 5-7, 6-1) allo spagnolo Roberto Bautista-Agut, mentre il 29enne siciliano non ha avuto scampo contro il 38enne tedesco Philipp Kohlschreiber – più adatto al cemento australiano – che si è imposto in tre set (6-4, 7-5, 7-6). Niente da fare nemmeno per Seppi. Il 37enne bolzanino è stato eliminato in tre parziali (6-1, 6-1, 7-5) dal polacco Kamil Majchrzak.

Facili vittorie in tre set anche per Marin Cilic – sull’ecuadoriano Gomez – Diego Schwartzman, sul serbo Krajinovic, Taylor Fritz – sul tedesco Marterer – e Daniel Evans su uno spento David Goffin. Servono quattro parziali, invece, a Grigor Dimitrov per avere la meglio sul ceco Jiří Lehečka.

Costretto al forfait, invece, Casper Ruud. Il norvegese – testa di serie numero 8 e potenziale avversario di Sinner negli ottavi di finale – si è procurato un infortunio alla caviglia in allenamento, lasciando il match d’esordio al lucky loser russo Roman Safiullin, sconfitto in quattro parziali dallo slovacco Alex Molčan.

Eroica prestazione di Andy Murray. Il quasi 35enne scozzese, che tre anni fa annunciò il ritiro prima di sottoporsi a un doppio intervento all’anca, ha sudato cinque set e quasi quattro ore prima di spuntarla sul georgiano Nikoloz Basilašvili: 6-1, 3-6, 6-4, 6-7, 6-4 i parziali in favore dell’ex numero 1 al mondo.

Vittoria in cinque set anche per Felix Auger Aliassime. Il canadese – sconfitto lo scorso anno nei quarti di finale a Wimbledon da Matteo Berrettini – l’ha spuntata dopo tre ore e 43 minuti sul finlandese Emil Ruusuvuori. Eliminato invece, sempre in cinque set, lo statunitense John Isner, sconfitto dal connazionale Maxime Cressy. Subito fuori anche Richard Gasquet, eliminato in quattro set nel derby francese contro Ugo Humbert.

