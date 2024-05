Il cileno batte lo statunitense Paul in tre set. Il tedesco rimonta il sorprendente Tabilo

Nicolas Jarry raggiunge il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Internazionali d’Italia. Il cileno, testa di serie numero 21, ha battuto nella seconda semifinale lo statunitense Tommy Paul, numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco.

Il tennista tedesco, numero 5 del mondo, campione dell’edizione 2017 e finalista nel 2018, ha faticato più del dovuto per piegare la resistenza del sorprendente cileno Alejandro Tabilo, numero 29 del mondo. Zverev si è imposto in tre set in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6 (4), 6-2.

