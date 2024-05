Gli azzurri battuti dalla coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic

Si ferma in semifinale la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile agli Internazionali d’Italia in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. La coppia azzurra ha perso in due set, con il punteggio di 6-2, 7-6 (5) in un’ora e 23′ di gioco, contro il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic.

