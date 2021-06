Prima vittoria in carriera all'Atp londinese in quasi due ore di gioco

Matteo Berrettini ha vinto per la prima volta in carriera il torneo ATP di Londra, sull’erba del prestigioso circolo del Queen’s. L’azzurro ha trionfato in finale contro il britannico Cameron Norrie in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-3 in quasi due ore di gioco.

“E’ incredibile vedere il mio nome tra questi nomi sulla coppa è un sogno che diventa realtà”. Così Matteo Berrettini ha commentato a caldo la vittoria nel prestigioso torneo su erba del Queen’s, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. A chi gli faceva rimarcare il suo rendimento alla battuta ha commentato, sorridendo ha detto: “Non conosco ancora quali siano stati i miei numeri al servizio ma so che sono buoni. Per vincere una finale così bisognava avere un buon rendimento”. Infine su come festeggerà questa vittoria, il campione azzurro ha dichiarato sorridente: “Di questi tempi, room service e acqua minerale frizzante, mi sa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata