Olimpiadi 2026, al via le gare di ski cross con le azzurre Galli e Chesi – La diretta

Si avvicinano alla conclusione le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che termineranno ufficialmente domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura di all’Arena di Verona. Oggi, venerdì 20 febbraio, possibile medaglia per Tommaso Giacomel, impegnato nella mass start di biathlon, e Francesca Lollobrigida (già doppia medaglia d’oro), in gara questo pomeriggio nei 1500 metri di pattinaggio di velocità.
IL PROGRAMMA DI OGGI VENERDI’ 20 FEBBRAIO
“Il Comitato Paralimpico Nazionale dell’Ucraina dichiara che la squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell’Ucraina boicotteranno la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi del 2026!”. È quanto si legge in un comunicato stampa che annuncia la protesta ucraina per la decisione di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina sotto le proprie bandiere.
“È necessario rendersi conto che la Russia, che oggi occupa i territori ucraini, uccide in modo massiccio civili – donne, bambini, anziani, persone con disabilità – e issa immediatamente la sua bandiera, intrisa del sangue della popolazione civile ucraina, sui territori che ha conquistato”, si legge nella nota, “è proprio questa bandiera del Paese assassino che la leadership dell’IPC permette di issare sul territorio delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina, concedendo il numero massimo di posti per la partecipazione ai rappresentanti della Russia!”.
Anche i media stranieri danno risalto alla notizia delle dimissioni di Paolo Petrecca dalle direzione di Rai Sport dopo le polemiche e le gaffe nella telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. “La telecronaca piena di gaffe spinge il direttore di Rai Sport a dimettersi”, scrive la Bbc. La tv britannica sottolinea come la cerimonia di apertura sia stata un momento di “orogoglio nazionale” per l’Italia e per Paolo Petrecca, “il cui commento pieno di gaffe sull’evento è diventato virale”, abbia segnato “la fine della sua carriera di radiocronista”.
Il Guardian, dal canto suo, racconta come le gaffe di Petrecca abbiano suscitato “ampie critiche e proteste da parte dei giornalisti di Rai Sport” tali da portare al ritiro delle firme dai servizi nel corso dei Giochi e all’annuncio di uno sciopero di tre giorni, poi rientrato dopo la notizia delle dimissioni, al termine dell’evento.
Il giornale francese Le Parisien, invece, effettua un excursus delle “inesattezze” e delle “dichiarazioni controverse” effettuate da Petrecca nel corso della telecronaca ricordando come i giornalisti di Rai Sport abbiano definito l’accaduto “la figura peggiore di sempre” da parte della testata. Il Frankfurter Allgemeine Zeitung infine spiega che Petrecca oltre alla “disastrosa” cronaca della cerimonia di apertura sia stato recentemente criticato per “spese astronomiche” e il “massiccio” ricorso a collaborazioni esterne “in ruoli di conduzione e nella squadra destinata alla copertura dei Giochi invernali”.
“Report chirurgici e indipendenti segnalano numeri importanti: ricadute sui territori per 5,3 miliardi di ricavi, 500/600 milioni di gettito in più, 36mila lavoratori e 18mila volontari coinvolti. In più, vanno considerati i biglietti staccati (oltre un milione e 300mila), l’impatto sulla città di Milano (il cui Pil, nel complesso, segna un +1,7%), il fatto che oltre due italiani su tre stiano seguendo con costanza le Olimpiadi (dati certificati Auditel), il gran numero dei giovani che hanno seguito la diretta della cerimonia d’inaugurazione dei Giochi”. Così il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, in una intervista sul ‘Sole 24 Ore’.
Alle 16.30 torna in pista Francesca Lollobrigida, impegnata nei 1500 metri di pattinaggio di velocità.
Al via la prova femminile di skicross. Due le azzurre in gara: Jole Galli e Andrea Chesi