Petrecca si dimette poi cita il Vangelo su Giuda, RaiSport sospende la protesta

Addio dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Paolo Petrecca si appresta a lasciare la direzione di RaiSport, che verrà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida, in attesa del nuovo giro di nomine in casa Rai, previsto dopo il Festival di Sanremo.

Dopo il caso della telecronaca della cerimonia di apertura di Milano Cortina, il richiamo di Giampaolo Rossi e lo sciopero delle firme da parte della sua stessa redazione, Petrecca ha rimesso il mandato nelle mani dell’Ad. Una decisione – secondo quanto appreso da LaPresse – adottata da Petrecca in modo autonomo e comunicata a Rossi nella serata di mercoledì, alla vigilia del Consiglio di amministrazione della Rai e a tre giorni dalla chiusura dei Giochi, la cui telecronaca aveva già perso, scegliendo poi Auro Bulbarelli. Il primo effetto delle dimissioni di Petrecca è l’interruzione della protesta di RaiSport. In una nota il Cdr e il Fiduciario di Milano annunciano la sospensione della mobilitazione, ribadendo “la richiesta di garanzie per il futuro, anche in relazione ai prossimi importanti appuntamenti internazionali. Serve una guida capace di affrontare le sfide che attendono la redazione e impegni organizzativi e produttivi all’altezza del compito di servizio pubblico che la testata assolve nel racconto dello sport”. Viene quindi chiesto un incontro all’azienda “per capire quali decisioni sono state prese sul futuro di Rai Sport”. Per l’Usigrai Petrecca “si è assunto le sue responsabilità. Non così i vertici aziendali, principali responsabili della scelta di affidare, e confermare, la gestione della testata sportiva nell’anno delle Olimpiadi a un direttore sfiduciato per tre volte in pochi mesi dalle redazioni”. Il riferimento è alla doppia bocciatura del piano editoriale proposto da Petrecca dopo la nomina a direttore di RaiSport, avvenuta meno di un anno fa, cui è seguita quella sul programma di copertura di Milano Cortina. La presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, da parte sua ha annunciato che il caso Petrecca farà parte degli argomenti dell’audizione di Rossi nella bicamerale dell’11 marzo.

La citazione del Vangelo

Il direttore uscente, intanto, si affida al Vangelo di Matteo per commentare le dimissioni, con una storia Instagram muta ma in cui viene richiamato il passo 26,20-29, dove Gesù annuncia il tradimento di Giuda durante l’ultima cena (“In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà”), per poi procedere con la benedizione del pane e del vino. Delle dimissioni di Petrecca, e dell’avvicendamento con Lollobrigida, Rossi ha informato il Cda che ha poi approvato la policy sull’adozione dell’Intelligenza artificiale, i piani di trasmissione e produzione per il 2026 e preso atto del Piano di Audit 2026. Infine dal Cda è arrivato il via libera per la nomina dell’attuale Cfo, Giorgio Russo, “cui fanno capo organizzativamente sia le attività relative alla predisposizione del bilancio di Rai Spa e del bilancio consolidato di gruppo sia le attività relative alla predisposizione della Rendicontazione consolidata della sostenibilità, a dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per il periodo dal 1° marzo 2026 fino al termine dell’attuale consiliatura”.