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domenica 19 aprile 2026

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Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedale

Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedale
Foto di archivio LaPresse
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E’ successo al ‘Divine Club’, in provincia di Trani

Ferito da colpi d’arma da fuoco nella discoteca ‘Divine Club’ di Bisceglie, è morto in ospedale poco dopo essere trasportato nel pronto soccorso della cittadina in provincia di Bat. La vittima è un uomo di 43 anni, originario di Bari, noto alle forze dell’ordine. È successo questa notte poco prima delle 4.

Secondo i primi risultati degli accertamenti investigativi condotti dai carabinieri di Trani, all’azione avrebbero preso parte presumibilmente alcune persone, di cui due armate di pistola. Sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo Investigativo e della tenenza di Bisceglie insieme al personale della sezione scientifica dei carabinieri per i rilievi tecnici. Sono in corso le acquisizioni delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. 

Il sindaco di Bisceglie: “Fatto gravissimo”

“Stanotte un uomo è stato ucciso all’interno di una discoteca nella nostra Bisceglie. Sull’accaduto indaga la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. È un fatto gravissimo, che colpisce e che preoccupa tutta la comunità. Bisceglie è una città ferita da giorni difficili. Tocca a tutti noi, con pazienza, provare a rimettere insieme i pezzi. Bisceglie è fatta di persone perbene, di persone che lavorano, che affrontano le difficoltà senza cercare scorciatoie. Dobbiamo rimetterci in piedi. Non servono grandi parole, ma responsabilità e presenza”. Lo scrive sui social il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dopo l’omicidio di un 43enne avvenuto questa notte poco prima delle 4.

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