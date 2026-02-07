Francesca Lollobrigida, chi è la prima azzurra a vincere l’oro alle Olimpiadi 2026

Francesca Lollobrigida porta in dote all’Italia la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E lo fa nel giorno del suo compleanno: l’atleta azzurra compie infatti proprio oggi, 7 febbraio, 35 anni. Francesca Lollobrigida, oltre che pattinatrice di velocità su ghiaccio, è campionessa olimpica e mondiale di pattinaggio su rotelle, disciplina nella quale detiene ben sedici titoli mondiali.

È pronipote di Gina Lollobrigida, a Pechino vinse l’argento

L’atleta, nata a Frascati, è pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida, poiché suo nonno paterno era fratello della diva. Prima di Milano Cortina, ha già rappresentato l’Italia in tre Olimpiadi invernali, a Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. A Pechino ha vinto l’argento nei 3000 metri, e il bronzo nella gara mass start.

È stata la prima italiana di sempre a vincere l’oro ai Campionati mondiali di pattinaggio di velocità sui 5000 metri, a Hamar nel 2025. Infine la consacrazione con l’oro olimpico a Milano Cortina.