Olimpiadi 2026, il programma di oggi 20 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi, 20 febbraio, terz’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con sette titoli in palio. L’Italia non ha più speranza di medaglie nel curling, dove dopo le donne ieri sono stati eliminati anche gli uomini. Occhi puntati su Giacomel nel biathlon. Torna anche Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 20 febbraio

Biathlon – 14:15: Mass start 15km uomini 🏅( Giacomel, Hofer, Romanin, Braunhofer )

– 14:15: Mass start 15km uomini 🏅( ) Bob – Prima e seconda manche doppio donne ( Andreutti/Gatti; de Silvestro/Costella )

– Prima e seconda manche doppio donne ( ) Curling : 14:05: Semifinale donne; 19:05: Finale per il bronzo uomini 🏅

: Sci freestyle : 10:00: Qualificazioni ski cross donne; ( Galli, Chesi ) 12:00: Finali ski cross donne 🏅 19:30: Finale freeski halfpipe uomini 🏅

: Hockey su ghiaccio : 16:40: Semifinale uomini – Canada-Finlandia; 21:10: Semifinale uomini – Usa-Slovacchia

: Short track : 20:15: 1500m donne quarti, semifinali e finali 🏅 ( Sighel, Confortola ) 20:15: staffetta 5000m uomini finali🏅( Italia )

: Pattinaggio di velocità – 16:30: 1500m donne 🏅(Lollobrigida)

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si possono vedere in chiaro sulla Rai, che dedica due canali (Rai 2 e Rai Sport HD) alle gare principali e a quelle che vedranno gli azzurri in campo. I diritti media completi della competizione appartengono invece a Warner Bros. Discovery: ogni gara, batteria, qualificazione sarà disponibile tramite Eurosport 1 e 2 e le piattaforme collegate. Le opzioni principali per vedere Eurosport in Italia includono Discovery+, HBO Max e altri operatori pay che lo ospitano nei propri pacchetti (es. DAZN).