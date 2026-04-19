Cobolli-Shelton, oggi la finale all’Atp Monaco di Baviera 2026: orario e dove vederla

Flavio Cobolli e Ben Shelton si contendono il titolo dell’Atp Monaco di Baviera 2026, torneo 500 che si disputa sulla terra rossa della Germania. L’azzurro, n°16 del mondo, ieri ha sconfitto il padrone di casa Alexander Zverev, n°3 del ranking e testa di serie n°1 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-3. Il 23enne romano, alla sua seconda finale del 2026 dopo quella vinta ad Acapulco (500), sfida lo statunitense, classe 2002 e n°6 Atp. Anche per il 23enne di Atlanta si tratta della seconda finale del 2026, successiva a quella vinta a febbraio a Dallas (500).

Il percorso di Cobolli all’Atp Monaco di Baviera 2026

Cobolli arriva a questo appuntamento al termine di un torneo perfetto, iniziato con la vittoria sul tedesco Diego Dedura e culminato con il trionfo in semifinale ai danni di Zverev, campione uscente e avversario contro cui non era mai riuscito a vincere nei due precedenti incontri del 2025.

Sedicesimi di finale – Cobolli VS Dedura 6-4 7-5

Ottavi di finale – Cobolli VS Bergs 6-2 6-3

Quarti di finale – Cobolli VS Kopriva 6-3 6-2

Semifinale – Cobolli VS Zverev 6-3 6-3

Cobolli-Shelton: i precedenti

L’azzurro e lo statunitense si sono sfidati già cinque volte in passato con il tennista della Georgia che conduce il bilancio per tre vittorie a due, tutte conquistate lo scorso anno.

Masters 1000 di Parigi 2025, round of 32, Shelton ha vinto 7-6 6-3

Masters 1000 di Toronto 2025, round of 16, Shelton ha vinto 6-4 4-6 7-6

Atp 500 Acapulco 2025, round of 32, Shelton ha vinto 7-6 7-6

Atp 500 Washington 2024, semifinale, Cobolli ha vinto 4-6 7-5 6-3

Atp 250 Ginevra 2024, round of 16, Cobolli ha vinto 4-6 7-6 6-2

Dove vedere la finale dell’Atp Monaco di Baviera 2026

La finale tra Cobolli e Shelton si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Now tv. I due sono attesi in campo alle 13.30, in palio ci sono 500 punti e 478.935 euro.