Olimpiadi 2026, gli azzurri del curling puntano alle semifinali. Oggi l’esordio dello sci alpinismo – la diretta

Per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina la tredicesima giornata parte con il curling maschile, che contro la Svizzera cerca l’accesso alle semifinali di questa sera. Attesa per le finali dell’hockey femminile e per il pattinaggio di figura e di velocità. Oggi inizia anche il programma dello sci alpinismo. Gli Azzurri proveranno a incrementare un medagliere già da record.
QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 19 FEBBRAIO
IL MEDAGLIERE COMPLETO E AGGIORNATO
E’ arrivata anche sulla val di Fiemme l’annunciata perturbazione, nella giornata in cui è in programma la gara olimpica di combinata nordica, con le prove di salto e di fondo.Sta nevicando e la situazione è monitorata dalla Sala operativa provinciale, con particolare attenzione riservata alla viabilità, che per il momento però non presenta particolari problemi. “Sulla rete viaria di competenza provinciale è in attività il Servizio gestione strade che nel settore che segue valle di Fassa, valle di Fiemme e valle di Cembra ha messo in campo una trentina di mezzi per lo sgombero della neve, tra quelli provinciali e quelli di privati – informa la Provincia di Trento -. Sono stati attivati inoltre cinque presidi, due a Moena, uno a Castello Molina di Fiemme, uno a Ville di Fiemme e uno a San Lugano. A questo si aggiunge l’attività dei mezzi comunali sulle strade di competenza. Da Cavalese verso Predazzo e Moena la neve ha cominciato ad attaccare sulla strada ma la situazione è sotto controllo”. Per quanto riguarda l’evoluzione del meteo in valle di Fiemme si prevede la fase più intensa delle precipitazioni tra le 10 e le 13, con accumuli a tratti superiori a 5 centimetri l’ora, fino a un totale di una ventina di centimetri o più. Nel pomeriggio la neve sarà più bagnata e potrebbe cadere pioggia a tratti, però con intensità della precipitazione minore. I parcheggi oggi a disposizione degli ospiti sono Masi di Cavalese, ‘Bore’ di Predazzo e ‘Bore’ di Moena.
Sarà una combinata nordica sotto la neve quella che si disputa oggi a partire dalle 10 allo stadio del salto di Predazzo e al circuito dello sci di fondo del lago di Tesero. Al momento la gara a cinque cerchi, ultimo atto dei Giochi olimpici Milano Cortina 2026, è confermata, come fanno sapere dalla Sala operativa della Protezione civile. Per la prima volta la competizione assume la conformazione della team sprint diventando a tutti gli effetti l’erede della prova a squadre entrata nel programma olimpico a Calgary 1988. La prova a coppie fa dunque oggi l’esordio con una prova di salto e un segmento di fondo. Favorita la Norvegia, trascinata da Jens Luraas Oftebro che punta al terzo oro in questa prima edizione dei Giochi diffusi. In lizza per il podio anche Austria, Finlandia e Germania. Gli azzurri Samuel Costa e Aaron Kostner hanno un obiettivo preciso: cercare di conquistare un piazzamento nella top 8 olimpica.
“Ancora un’ottima prestazione, ancora una medaglia splendente per l’Italia e per il Trentino. La giunta provinciale e tutto il Trentino sono sempre più orgogliosi dei nostri atleti che stanno recitando un ruolo di primo piano in questi Giochi e in particolare nelle competizioni a squadre. Segno che danno il massimo quando si tratta di mettersi a disposizione degli altri e lavorare assieme per un unico obiettivo e mostrare i valori fondanti della nostra autonomia. Grazie ancora per averci regalato queste emozioni. Voglio infine mandare un abbraccio a Pietro Sighel, sfortunatissimo nei 500 della medesima disciplina. Travolto da un avversario, è stato costretto al ritiro”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione all’argento conquistato dalle azzurre nei tremila metri di short track. In staffetta oltre ad Arianna Fontana ed Elisa Confortola, le trentine Arianna Sighel e Chiara Betti, studentessa dell’ateneo di Trento.