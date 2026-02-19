Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi 19 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Sono otto i titoli in palio oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ancora azzurri in gara, con il Curling al maschile che cerca l’ingresso alle semifinali nel match contro la Svizzera già qualificata. Attesa per le finali dell’hockey femminile.

Il programma di oggi 19 febbraio, orari e italiani in gara

Curling : 09:05: Round robin uomini 12; Svizzera- Italia 14:05: Round robin donne 12; Italia -Gran Bretagna 19:05: Semifinale uomini

: Pattinaggio di figura – 19:00: Individuale donne programma libero 🏅( Gutmann )

– 19:00: Individuale donne programma libero 🏅( ) Sci freestyle : 10:30: Qualificazioni freeski halfpipe uomini; 11:30: Finale aerials uomini 🏅 19:30: Qualificazioni freeski halfpipe donne 🏅

: Hockey su ghiaccio : 14:40: Finale per il bronzo donne 🏅 19:10: Finale per l’oro donne 🏅

: Combinata nordica : 10:00: Team sprint uomini trampolino lungo; ( Kostner, Costa ) 14:00: Team sprint uomini 2×7.5km 🏅

: Sci alpinismo : 09:50: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie; 12:55: Sprint uomini finale, Sprint donne finale 🏅

: Pattinaggio di velocità – 16:30: 1500m uomini 🏅 (Di Stefano)

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.