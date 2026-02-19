Arianna Fontana, tutte le medaglie olimpiche: da Torino 2006 a Milano Cortina 2026

Arianna Fontana da record. Con l’argento vinto nella staffetta femminile 3000 m dello short track a Milano Cortina 2026, davanti agli occhi della premier Giorgia Meloni, la pattinatrice azzurra ha conquistato la sua 14esima medaglia olimpica, superando il primato di un altro grande atleta italiano, Edoardo Mangiarotti.

“Non ho ancora capito cosa voglia dire. Ho dovuto prendermi 5 minuti per le tante emozioni che mi sono saltate addosso”, ha dichiarato Fontana, dopo essere diventata l’atleta azzurra più premiata di sempre. A chi le chiedeva se fosse una medaglia diversa dalle altre, ha risposto: “Sicuramente sì”. La campionessa del ghiaccio è alla sua quinta Olimpiade: la prima fu quella di 20 anni fa a Torino, dove vinse la sua prima medaglia: un bronzo nella staffetta femminile 3000m.

Tutte le medaglie olimpiche di Arianna Fontana

🥉 Torino 2006

🥉 Staffetta 3000 m short track – Bronzo

🥉 Vancouver 2010

🥉 500 m short track – Bronzo

🥈🥉🥉 Sochi 2014

🥈 500 m short track – Argento

🥉 1500 m short track – Bronzo

🥉 3000 m staffetta short track – Bronzo

🥇🥈🥉 PyeongChang 2018

🥇 500 m short track – Oro

🥈 3000 m staffetta short track – Argento

🥉 1000 m short track – Bronzo

🥇🥈🥈 Pechino 2022

🥇 500 m short track – Oro

🥈 1500 m short track – Argento

🥈 Staffetta mista 2000 m short track – Argento

🥇🥈🥈 Milano-Cortina 2026