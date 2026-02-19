Accesso Archivi

Arianna Fontana, tutte le medaglie olimpiche: da Torino 2006 a Milano Cortina 2026

Foto Claudio Furlan/LaPresse 21 Febbraio 2022 Milano, Arrivo del vessillo olimpico con aereo da Pechino per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina
Con l’argento conquistato nella staffetta femminile di short track la campionessa è diventata l’atleta azzurra più premiata di sempre

Arianna Fontana alle Olimpiadi di Torino 2006 vince l'argento nella staffetta femminile 3000m Nella foto short track 1000m donne nella foto Arianna Fontana (italia) ©Elio Castoria/Lapresse 25-02-2006 Torino
©Daniele Badolato - LaPresse 18/02/2010 Vancouver XXI Olimpiadi Invernali Vancouver 2010 Cerimonia di premiazione - Medals Plaza Nella foto Arianna Fontana ( ITA ) medaglia di bronzo 500 m short track
foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse 15 02 2014 Sochi (Ru) sport Sochi 2014 Olimpiadi Invernali Short Track 1500mt nella foto: Arianna Fontana, medaglia di bronzo
Sochi 2014 Olimpiadi Invernali Short Track 500mt donne Arianna Fontana, medaglia d'argento. Foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse
Sochi 2014 Olimpiadi Invernali Cerimonia di premiazione Pattinaggio di vecità pista corta nella foto: la squadra dell'Italia medaglia di bronzo, Arianna Fontana, Peretti Lucia, Valpecina Martina, Viviani Elena foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse
Giochi olimpici invernali di PyeongChang 2018 nella foto: premiazione di Arianna Fontana, medaglia d'oro 500mt Photo LaPresse/ Gian Mattia D'Alberto
Foto LaPresse/Marco Alpozzi 20/02/2018 PyeongChang (Corea del Sud) XXIII Giochi olimpici invernali - Short track 3000 m Staffetta D - Finale Nella foto: ARGENTO Arianna Fontana, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Lucia Peretti, Martina Valcepina
Arianna Fontana, bronzo nei 1000 m short track femminili a Pyeongchang Foto LaPresse/Marco Alpozzi 20/02/2018 PyeongChang (Corea del Sud) sport XXIII Giochi olimpici invernali - Short track 1000 D - Qualificazioni Nella foto: Fontana Arianna
La medaglia d'oro Arianna Fontana dell'Italia festeggia durante la cerimonia di premiazione dei 500 metri femminili di pattinaggio di velocità su pista corta alle Olimpiadi invernali del 2022, martedì 8 febbraio 2022, a Pechino. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Foto LaPresse/Marco Alpozzi 16 febbraio 2022 Pechino, Cina XXIV Giochi olimpici invernali - Short Track - 1500 m D - Finale Nella foto: FONTANA Arianna, CHOI Minjeong, SCHULTING Suzanne
La squadra italiana nella staffetta 3000 m short track, medaglie d'argento Arianna Fontana, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Chiara Betti dopo la finale della staffetta 3000 m femminile alle Olimpiadi invernali del 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
il Team Italia sul podio vince la medaglia oro (Arianna Fontana) pattinaggio di velocità staffetta mista di short track alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 10 Febbraio 2026, Milano, Italia (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Arianna Fontana argento nei 500 m femmminile short track a Milano Cortina 2026 (foto Caludio Furlan/LaPresse)
Foto LaPresse/Marco Alpozzi 05 febbraio 2022 Pechino, Cina sport XXIV Giochi olimpici invernali - Short Track - Staffetta Mista - Finale A Nella foto: SIGHEL Pietro, CASSINELLI Andrea, FONTANA Arianna, VALCEPINA Martina

Arianna Fontana da record. Con l’argento vinto nella staffetta femminile 3000 m dello short track a Milano Cortina 2026, davanti agli occhi della premier Giorgia Meloni, la pattinatrice azzurra ha conquistato la sua 14esima medaglia olimpica, superando il primato di un altro grande atleta italiano, Edoardo Mangiarotti.

“Non ho ancora capito cosa voglia dire. Ho dovuto prendermi 5 minuti per le tante emozioni che mi sono saltate addosso”, ha dichiarato Fontana, dopo essere diventata l’atleta azzurra più premiata di sempre. A chi le chiedeva se fosse una medaglia diversa dalle altre, ha risposto: “Sicuramente sì”. La campionessa del ghiaccio è alla sua quinta Olimpiade: la prima fu quella di 20 anni fa a Torino, dove vinse la sua prima medaglia: un bronzo nella staffetta femminile 3000m.

Tutte le medaglie olimpiche di Arianna Fontana

🥉 Torino 2006

  • 🥉 Staffetta 3000 m short track – Bronzo

🥉 Vancouver 2010

  • 🥉 500 m short track – Bronzo

🥈🥉🥉 Sochi 2014

  • 🥈 500 m short track – Argento
  • 🥉 1500 m short track – Bronzo
  • 🥉 3000 m staffetta short track – Bronzo

🥇🥈🥉 PyeongChang 2018

  • 🥇 500 m short track – Oro
  • 🥈 3000 m staffetta short track – Argento
  • 🥉 1000 m short track – Bronzo

🥇🥈🥈 Pechino 2022

  • 🥇 500 m short track – Oro
  • 🥈 1500 m short track – Argento
  • 🥈 Staffetta mista 2000 m short track – Argento

🥇🥈🥈 Milano-Cortina 2026

  • 🥇 Staffetta mista 2000 m short track – Oro
  • 🥈 500 m short track – Argento
  • 🥈 3000 m staffetta short track – Argento

