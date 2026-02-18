Olimpiadi 2026, a Milano-Cortina Italia a caccia di nuovi ori: oggi lo slalom speciale femminile – La diretta

Otto medaglie da assegnare nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Riflettori puntati sugli Azzurri, protagonisti in diverse discipline. Si parte con lo sci di fondo, dove Federico Pellegrino ed Elia Barp saranno impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera, una prova che promette spettacolo e ritmi altissimi.
Attesa anche per Lara Della Mea, chiamata a lasciare il segno nello slalom speciale, ultima gara del programma femminile di sci alpino. Nel pomeriggio spazio al biathlon con la staffetta femminile: a guidare il quartetto azzurro ci saranno Lisa Vittozzi, già medaglia d’oro e prima italiana di sempre a conquistare il titolo olimpico nella disciplina, e Dorothea Wierer, autentica beniamina di casa ad Antholz-Anterselva.
Gran finale in serata con lo short track: Pietro Sighel andrà a caccia di un risultato di prestigio nei 500 metri maschili, distanza esplosiva e imprevedibile. Una giornata intensa, dunque, che potrebbe regalare nuove emozioni e, chissà, altre soddisfazioni al medagliere italiano.
THE ICE IS READY. ARE YOU?🔥— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 18, 2026
Day 12 of the Olympic Games!
🥇🥈🥉 Here are the medal events scheduled for today:
11:45 | Cross-Country Skiing | Women's Team Sprint Free
12:15 | Cross-Country Skiing | Men's Team Sprint Free
11:30 | Freestyle Skiing | Women's Aerials
12:30 |… pic.twitter.com/vLPfOklsuP
“In questi anni ho cercato di lavorare molto con loro sul fronte della mentalità. In tanti anni di carriera ho lavorato con tanti allenatori e tante metodologie diverse: ai miei compagni ho cercato di far capire che è importante svolgere al meglio l’allenamento proposto. Per farlo bisogna saper ascoltare il proprio corpo e saperlo comunicare, oltre a perseverare nel lavoro. Un lavoro che va fatto bene: a volte è più importante come si fa, del cosa si fa”. Così Federico Pellegrino, bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo, prima dell’ultima preparazione della sprint a squadre a tecnica libera che si disputa oggi a partire dalle 10.15 sul circuito olimpico del lago di Tesero. “L’approccio è fondamentale, nello sport come nella vita”, ha aggiunto, “e da questo punto di vista la consapevolezza è fondamentale: per ottenere un risultato bisogna credersi capaci di raggiungerlo. Ora che la medaglia è arrivata, tutti sanno di potercela fare: ora si tratta di sapere di essere ancora in grado. L’esperienza aiuta, per visualizzare le possibili dinamiche di gara ed è un aspetto su cui ho insistito molto”.