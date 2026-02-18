Olimpiadi 2026, a Milano-Cortina Italia a caccia di nuovi ori: oggi lo slalom speciale femminile – La diretta

Grande attesa per Lara Della Mea e Pietro Sighel

Otto medaglie da assegnare nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Riflettori puntati sugli Azzurri, protagonisti in diverse discipline. Si parte con lo sci di fondo, dove Federico Pellegrino ed Elia Barp saranno impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera, una prova che promette spettacolo e ritmi altissimi.

Attesa anche per Lara Della Mea, chiamata a lasciare il segno nello slalom speciale, ultima gara del programma femminile di sci alpino. Nel pomeriggio spazio al biathlon con la staffetta femminile: a guidare il quartetto azzurro ci saranno Lisa Vittozzi, già medaglia d’oro e prima italiana di sempre a conquistare il titolo olimpico nella disciplina, e Dorothea Wierer, autentica beniamina di casa ad Antholz-Anterselva.

Gran finale in serata con lo short track: Pietro Sighel andrà a caccia di un risultato di prestigio nei 500 metri maschili, distanza esplosiva e imprevedibile. Una giornata intensa, dunque, che potrebbe regalare nuove emozioni e, chissà, altre soddisfazioni al medagliere italiano.

QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 18 FEBBRAIO

