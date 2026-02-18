Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 18 febbraio 2026

Ultima ora

Olimpiadi 2026, a Milano-Cortina Italia a caccia di nuovi ori: oggi lo slalom speciale femminile – La diretta

Olimpiadi 2026, a Milano-Cortina Italia a caccia di nuovi ori: oggi lo slalom speciale femminile – La diretta
Lara Della Mea (Italy) February 15 , 2026 (Spada/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
,

Grande attesa per Lara Della Mea e Pietro Sighel

Otto medaglie da assegnare nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Riflettori puntati sugli Azzurri, protagonisti in diverse discipline. Si parte con lo sci di fondo, dove Federico Pellegrino ed Elia Barp saranno impegnati nella sprint a squadre in tecnica libera, una prova che promette spettacolo e ritmi altissimi.

Attesa anche per Lara Della Mea, chiamata a lasciare il segno nello slalom speciale, ultima gara del programma femminile di sci alpino. Nel pomeriggio spazio al biathlon con la staffetta femminile: a guidare il quartetto azzurro ci saranno Lisa Vittozzi, già medaglia d’oro e prima italiana di sempre a conquistare il titolo olimpico nella disciplina, e Dorothea Wierer, autentica beniamina di casa ad Antholz-Anterselva.

Gran finale in serata con lo short track: Pietro Sighel andrà a caccia di un risultato di prestigio nei 500 metri maschili, distanza esplosiva e imprevedibile. Una giornata intensa, dunque, che potrebbe regalare nuove emozioni e, chissà, altre soddisfazioni al medagliere italiano.

QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 18 FEBBRAIO

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – Tutte le notizie di oggi 18 febbraio
Inizio diretta: 18/02/26 07:50
Fine diretta: 18/02/26 23:00
Sci di fondo: "Pellegrino 'medaglia c'è, ora si sa di farcela'"

“In questi anni ho cercato di lavorare molto con loro sul fronte della mentalità. In tanti anni di carriera ho lavorato con tanti allenatori e tante metodologie diverse: ai miei compagni ho cercato di far capire che è importante svolgere al meglio l’allenamento proposto. Per farlo bisogna saper ascoltare il proprio corpo e saperlo comunicare, oltre a perseverare nel lavoro. Un lavoro che va fatto bene: a volte è più importante come si fa, del cosa si fa”. Così Federico Pellegrino, bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo, prima dell’ultima preparazione della sprint a squadre a tecnica libera che si disputa oggi a partire dalle 10.15 sul circuito olimpico del lago di Tesero. “L’approccio è fondamentale, nello sport come nella vita”, ha aggiunto, “e da questo punto di vista la consapevolezza è fondamentale: per ottenere un risultato bisogna credersi capaci di raggiungerlo. Ora che la medaglia è arrivata, tutti sanno di potercela fare: ora si tratta di sapere di essere ancora in grado. L’esperienza aiuta, per visualizzare le possibili dinamiche di gara ed è un aspetto su cui ho insistito molto”.

 

© Riproduzione Riservata