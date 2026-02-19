Olimpiadi 2026, Meloni: "Felice per record storico di Arianna Fontana. Giochi estivi? Vediamo"

“Sono emozionata per questa serata e sono contenta di essere riuscita ad arrivare in tempo nonostante la giornata molto complessa. E sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per un record storico di sempre di Arianna Fontana, un’italiana. Mi ha dato una grande carica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lasciando il Forum di Assago dove ha visto la finale della staffetta dei 3000 metri di short track femminile, dove le azzurre hanno vinto l’argento e Arianna Fontana è diventata l’atleta italiana con più medaglie olimpiche vinte nella storia. Ai cronisti che le chiedevano se pensasse di organizzare anche le Olimpiadi estive in Italia, Meloni ha risposto: “Vediamo, una cosa alla volta”.