Massa, anche la famiglia di Giacomo Bongiorni presente alla fiaccolata

Un fiume di persone ha attraversato Massa per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un’aggressione ad opera di alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica. Alle migliaia di persone che sono partite in piazza Garibaldi se ne sono aggiunte altre migliaia durante il percorso fino a piazza Palma, dove si è consumata la tragedia. La famiglia di Giacomo ha guidato il corteo, chiusa nel dolore in un’auto della Protezione civile. Presenti anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani e il vescovo della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, Mons. Mario Vaccari. Due gli striscioni srotolati durante il corteo, silenzioso e intervallato solo da lunghi e commossi applausi. In uno c’era scritto ‘No violenza’ in tutte le lingue del mondo, nell’altro, portato da alcuni ragazzi, ‘Giustizia per un eroe’. Il corteo si è sciolto in piazza Palma, dopo un minuto di silenzio e il suono delle sirene delle forze dell’ordine.