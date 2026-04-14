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mercoledì 15 aprile 2026

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Massa, anche la famiglia di Giacomo Bongiorni presente alla fiaccolata

LaPresse
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Un fiume di persone ha attraversato Massa per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un’aggressione ad opera di alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica. Alle migliaia di persone che sono partite in piazza Garibaldi se ne sono aggiunte altre migliaia durante il percorso fino a piazza Palma, dove si è consumata la tragedia. La famiglia di Giacomo ha guidato il corteo, chiusa nel dolore in un’auto della Protezione civile. Presenti anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani e il vescovo della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, Mons. Mario Vaccari. Due gli striscioni srotolati durante il corteo, silenzioso e intervallato solo da lunghi e commossi applausi. In uno c’era scritto ‘No violenza’ in tutte le lingue del mondo, nell’altro, portato da alcuni ragazzi, ‘Giustizia per un eroe’. Il corteo si è sciolto in piazza Palma, dopo un minuto di silenzio e il suono delle sirene delle forze dell’ordine.