Arianna Fontana e gli altri azzurri: chi sono gli eroi dello short track oro alle Olimpiadi 2026

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 impresa della Nazionale azzurra di short track, che conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista, trascinata dall’atleta simbolo di questo sport, che è stata anche portabandiera nella cerimonia di apertura. Arianna Fontana è sempre più di diritto nella storia dello sport italiano. La 35enne pattinatrice di short track si conferma la donna dei record di questa disciplina conquistando la sua 12esima medaglia in sei diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Con questo podio Fontana rinsalda il suo regno come atleta Olimpica Invernale più decorata del Belpaese, mentre ora è a solo un’altra medaglia dal fiorettista Edoardo Mangiarotti per il maggior numero di podi in assoluto per lo sport italiano. Con lei in finale Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, poi con loro a festeggiare sul podio anche le ‘riserve di lusso’ Chiara Betti e Luca Spechenhauser.

La squadra italiana festeggia dopo aver vinto la gara di pattinaggio di velocità su pista corta a squadre miste alle Olimpiadi invernali del 2026, a Milano, Italia, martedì 10 febbraio 2026. (AP Photo/Christophe Ena)

Arianna Fontana, l’atleta più medagliata di sempre

Arianna Fontana oro durante la gara di pattinaggio di velocità staffetta mista di short track in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

(Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Arianna Fontana, che compirà 36 anni il prossimo 14 aprile, con questo oro è l’atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali. Vincitrice anche di due Coppe del Mondo sulla distanza dei 500 metri, è stata 7 volte campionessa europea della specialità.

Nata a Sondrio, è cresciuta n Valtellina e ha esordito in Coppa del Mondo nel 2006. Subito fortissima, ha vinto la medaglia di bronzo a Torino 2006 diventando l”atleta italiana più giovane ad aver vinto una medaglia ai Giochi olimpici invernali, all’età di 15 anni e 314 giorni. Una medaglia vinta in staffetta, mentre quattro anni dopo, a Vancouver 2010, vincendo il bronzo sui 500 metri, diventa la prima atleta italiana a vincere una medaglia individuale nello short track.

Nel 2012 vince la sua prima Coppa del Mondo sulla distanza dei 500 metri, diventando la prima azzurra a vincere una Coppa del Mondo nel pattinaggio. Nelle Olimpiadi di Sochi 2014 conquista l’argento nei 500 metri, il bronzo nei 1.500 e in staffetta. Poi alle Olimpiadi di Pyeongchang, nel 2018, arriva l’oro: Fontana lo conquista d’autorità nei 500 metri. Vince anche l’argento in staffetta e il bronzo sui 1.000 metri. Nel 2020 arrivano le divergenze con la Federazione, e l’atleta decide di trasferirsi a Budapest per allenarsi con la Nazionale ungherese. Nel 2021 si aggiudica nuovamente la Coppa del Mondo di short track. Alle Olimpiadi di Pechino 2022 conquista subito l’argento in staffetta, poi conferma l’oro sui 500 metri, infine l’argento sui 1.500.