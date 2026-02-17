Olimpiadi 2026, oggi attesa per il pattinaggio di velocità e il biathlon – La diretta

Una nuova giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con nuove speranze di medaglia per l’Italia, pronta a incrementare un medagliere che è già da record. Oggi, 17 febbraio, gli azzurri puntano soprattutto sulla staffetta del pattinaggio di velocità (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti). Può puntare al podio anche la nazionale maschile di biathlon, impegnata nella staffetta 4×7,5 km. Il quartetto azzurro è formato da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin.

QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 17 FEBBRAIO

THE ICE IS READY. ARE YOU?



Day 11 of the Olympic Games!

Here are the medal events scheduled for today:



13:45 | Nordic Combined | Ind. Gund. LH/10km, Cross-Country

13:00 | Snowboard | Women's Snowboard Slopestyle

14:30 | Biathlon | Men's 4 x 7.5km Relay

