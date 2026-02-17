Olimpiadi 2026, oggi attesa per il pattinaggio di velocità e il biathlon – La diretta

Una nuova giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con nuove speranze di medaglia per l’Italia, pronta a incrementare un medagliere che è già da record. Oggi, 17 febbraio, gli azzurri puntano soprattutto sulla staffetta del pattinaggio di velocità (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti). Può puntare al podio anche la nazionale maschile di biathlon, impegnata nella staffetta 4×7,5 km. Il quartetto azzurro è formato da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin.
QUI IL PROGRAMMA DI OGGI, 17 FEBBRAIO
“Per il 90% degli persone italiane vincere le medaglie alle Olimpiadi è importantissimo perché alza la reputazione del nostro Paese. E’ l’unica sistema unico di induzione dei ragazzi che non fanno sport a scuola. Oggi la medaglia è fondamentale, quello che vale per il turismo vale per l’approccio allo sport. In un sistema Italia che si basa sul lavoro delle federazioni è fondamentale vincere le medaglie alle Olimpiadi. Non è un parlarci addosso. Sono dati che lasciano a bocca aperta”. Così Carlo Mornati, segretario generale del Coni, ad un evento su ‘Livigno capitale degli sport invernali. “Medagliati over 30? Il fatto dell’età è un fatto sociale e non è legato allo sport. Siamo uno dei Paesi più vecchi al mondo. Ci sono 4 milioni e mezzo in meno di ragazzi rispetto al 1996. Il fatto di una squadra matura riflette un po’ quello che siamo. Se guardiamo indietro il nostro sistema sportivo è un artigiano di eccellenza, abbiamo i migliori tecnici che lavorano su un capitale umani molto piccolo. Sono confortanti i numeri e i risultati delle edizioni giovanili , Flora Tabanelli una di queste. In prospettiva però si deve porre questo problema, un problema sociale. E lo sport lo maschera molto. Sono i numeri con cui facciamo i conti”, ha aggiunto. “I numeri sono smascherati, il sistema sportivo italiano, il settore dello sport dei tesserati funziona benissimo. Ma è uno spicchio. Lo sport a scuola è solo induzione familiare o geografica ed p un problema. Se non hai l’induzione scolastica prima o poi il problema si porrà. Inutile dire che lo sport è portatore di valori, se ha valenza culturale lo devi insegnare a scuola. Deve esserre praticato non insegnato e praticandolo impari i valori”, ha concluso.
“Il medagliere azzurro? Non è ancora finita. Queste medaglie sono frutto dei numeri e della statistica. Le Olimpiadi come tutte le gare di situazione possono portarle o menole medaglie, sono 116 gare e abbiamo due federazioni che nell’ultimo quadriennio sono arrivate vicine al podio, nei primi quattro, in 75 gare”. Così Carlo Mornati, segretario generale del Coni, ad un evento su ‘Livigno capitale degli sport invernali’, nel tracciare un primo bilancio della spedizione azzurra ai Giochi quando mancano ancora sei giorni di gare. “Ad ottobre ho detto che questa era la squadra più forte di sempre. Siamo un’eccellenza. L’indice di competitività tiene conto dalla coppa del Mondo agli Europei si fa una media ponderata. I numeri erano confortanti, c’era una solidità del movimento e non dico che questi risultati non fossero scritti. Il nostro movimento sportivo è trasversale. E’ un movimento e un’onda lunga che viene da lontano”, ha aggiunto.
E’ sicuramente l’atleta copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, almeno a Milano, stiamo parlando di Jutta Leerdam. L’avvenente pattinatrice olandese, campionessa olimpica nei 1000m di pattinaggio velocità, è la “medaglia d’oro” per l’atleta più social avendo generato “solo lei fino ad oggi più di 100 milioni di engagement”, ha fatto sapere il Cio nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center. Sempre a proposito di social, il Cio fa sapere che sono stati registrati 1,3 miliardi di engagement (like, condivisione, commento e ogni altro tipo di interazioni), una media di 500mila per ogni atleta e un totale di 900 milioni di follower.
“Vogliamo ricordare a tutti coloro che esiste una Carta Olimpica e che vogliamo che il mondo si unisca, nonostante quello che accade nel mondo”. Lo ha detto il portavoce del Cio Mark Adams rispondendo in conferenza stampa a una domanda su un commentatore che aveva accusato il comitato olimpico internazionale di avere doppi standard tra Israele e Russia, in riferimento ad un atleta israeliano che avrebbe sostenuto le operazioni militari a Gaza. “Per quanto riguarda i commenti di un commentatore di una specifica trasmissione, si tratta di una questione da chiedere direttamente all’interessato. Non è una questione che riguarda noi”, ha aggiunto.
“Soddisfazione massima” è stata espressa dalla Fondazione Milano Cortina per la vendita dei biglietti per le gare dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Siamo a circa 1,3 milioni di biglietti venduti, in linea con le aspettative. Secondo i dati forniti da Fondazione, nel corso del briefing di questa mattina al Main Media Center di Milano, c’è oltre l’88% di occupazione media delle venues in Lombardia, con risultati da quasi sold out per gli eventi a Milano. Ottimi risultati arrivano anche da Anterselva con la ‘Biathlon arena’ sostanzialmente full in tutte le competizioni. Per quanto riguarda la richiesta di biglietti dall’estero, Fondazione fa sapere che “al di là del mercato italiano, abbiamo avuto grandi adesioni. Ai primi cinque posti Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Olanda”.
“Il caso Passler? Le questioni di doping sono di competenza della Wada, non del Cio. Sono loro che potranno fornire più informazioni”. Così il portavoce del Cio Mark Adams, nel corso del briefing mattutino all Main Media Center di Milano, risponde a una domanda sul caso di doping dell’azzurra del biathlon Rebecca Passler poi riabilitata da Nado Italia. Sulla contaminazione dovuta ad un cucchiaio di Nutella usato dalla mamma malata di cancro, ancora il Cio ha risposto. “Casi simili in passato sono successi anche in altri sport come il tennis. A volte le persone sono un po’ scettiche su queste motivazioni, io non voglio rispondere a nome della Wada ma tutti hanno possibilità di fare ricorso e spiegare le loro motivazioni”, ha concluso.
“Non mi alzo in piedi da più di una settimana. Sono rimasta immobile in un letto d’ospedale dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è una sensazione fantastica. Un enorme grazie a tutti in Italia per essersi presi cura di me”. Così la sciatrice americana Lindsey Vonn su X.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Palazzo del Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 mercoledì 8 aprile alle 16.30. In quell’occasione verranno restituite le bandiere dagli Alfieri olimpici e paralimpici. Come già accaduto in occasione di Parigi 2024, il Capo dello Stato ha informato il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio ed il presidente del Cip Marco Giunio De Sanctis di aver esteso l’invito anche alle atlete ed agli atleti classificatisi al quarto posto.
Come da pronostico il giapponese Ryota Yamamoto ha chiuso in testa la prova del salto della combinata nordica individuale. Il trampolino di Predazzo ha però già tracciato quali saranno gli atleti in lizza per la medaglia al termine del segmento di sci di fondo sul circuito del lago di Tesero. In seconda piazza l’austriaco Johannes Lamparter a 8 secondi, poi a 16 secondi il norvegese Andrea Skoglung. Appena dietro a 22 secondi il super favorito della gara, il norvegese Jens Luraas Oftebro che in questa edizione olimpica ha già al collo l’oro del Normal Hill. Molto indietro gli azzurri: Samuel Costa in 27esima posizione, in 28esima Aaron Kostner e in 31esima il veterano Alessandro Pittin, alla sua sesta Olimpiade.
“La 23esima medaglia tricolore è un elettrizzante bronzo che Flora Tabanelli ha conquistato nel freestyle big ir. Lanciarsi lungo i 75 metri di rampa con 37 gradi di pendenza, lo stacco e l’inizio di una danza di ben 4 rotazioni e mezzo, hanno reso una semplice nevicata a Livigno parte della coreografia di un capolavoro. In quel grab, cara Flora, c’era l’Italia intera! Anche tu esempio di coraggio, forza e determinazione, nonostante quel crociato rotto che stasera ti ha accompagnato nella tua impresa trattenendo il fiato, come tutti noi”. Lo scrive in un post su X il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi. “Sei l’emblema di una disciplina che sa di gioventù, dei tuoi meravigliosi 18 anni che si consacrano nella conquista di questo ennesimo podio italiano che darà una vigorosa spinta a tutto il movimento che ha tanta voglia di crescere ancora…e ancora”, ha aggiunto.
Stati Uniti e Canada si contenderanno la medaglia d’oro nell’hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici Invernali per la quinta volta consecutiva, dopo aver vinto le semifinali alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.
Gli Stati Uniti hanno battuto per 2-0 la Svezia, segnando tre gol in meno di tre minuti alla fine del secondo tempo, sigillando la sesta vittoria consecutiva a Milano Cortina 2026. È stata la quinta gara senza subire gol consecutiva per gli Stati Uniti, che finora hanno superato gli avversari per 31-1 ai Giochi.
Nella sessione serale, Marie-Philip Poulin ha segnato due gol, guidando il Canada alla vittoria per 2-1 sulla Svizzera. Il suo primo gol è stato il 19° della sua carriera olimpica, battendo il record olimpico femminile, e ha poi segnato il secondo gol della serata, il suo 20° in totale.
Tutto pronto nelle venues olimpiche di Predazzo e Tesero che oggi ospitano la combinata nordica. La partenza è alle 10 allo stadio del salto Giuseppe Dal Ben con la prova del trampolino. L’Italia si affida al veterano Alessandro Pittin, alla sesta Olimpiade. Primo ed unico medagliato azzurro della combinata nordica ai Giochi Olimpici col bronzo di Vancouver 2010, primo ed unico medagliato iridato grazie all’argento di Falun 2015, primo ed unico vincitore in Coppa del mondo, 3 volte in tre giorni nella magica tappa di Chaux Neuve 2012, Pittin che ha appena compiuto 36 anni cercherà di consegnare un buon piazzamento ai compagni che disputeranno a partire dalle 13.45 la 10 chilometri di fondo. Sugli sci stretti Samuel Costa e Aaron Kostner. L’uomo da battere è sicuramente il norvegese Jens Luraas Oftebro, fresco campione olimpico su Normal Hill, ma i risultati dei giorni scorsi in allenamento hanno aumentato le quotazioni di altri possibili protagonisti della sfida per la vittoria come l’altro norvegese Andreas Skoglund, il finlandese Ilkka Herola e soprattutto l’austriaco Johannes Lamparter.