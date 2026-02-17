Olimpiadi 2026, il programma di oggi 17 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Sono sette i titoli in palio oggi, martedì 17 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per quanto riguarda gli Azzurri in scena, tornano sulla neve e sul ghiaccio Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto, entrambi impegnati in prove a squadre. In serata sono previste sia le ultime due run del bob a due maschile, con Patrick Baumgartner, sia le manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico al Livigno Snow Park, dove sarà il grande giorno della finale del big air maschile, con protagonista Miro Tabanelli.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi e gli italiani in gara

CURLING

9.05 – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

14.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone , Svezia-Canada, Danimarca-USA, Corea del Sud-Svizzera ( Stefania Costantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani )

, Svezia-Canada, Danimarca-USA, Corea del Sud-Svizzera ( ) 19.05 – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-USA, Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

COMBINATA NORDICA (Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner)

9.10 – Inseguimento individuale maschile, trial round

10.00 – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande

13.45 – Inseguimento individuale maschile, 10 km

SCI FREESTYLE

10.45 – Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 – Aerials femminile, qualificazione 2

13.30 – Aerials maschile, qualificazione 1

14.15 – Aerials maschile, qualificazione 2

19.30 – Big Air maschile, finale (prima manche) ( Miro Tabanelli )

) 19.53 – Big Air maschile, finale (seconda manche)

20.17 – Big Air maschile, terza (prima manche)

HOCKEY GHIACCIO

12.10 – Torneo maschile, playoff 1: Germania-Francia

12.10 – Torneo maschile, playoff 2: Svizzera-Italia

16.40 – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca

21.10 – Torneo maschile, playoff 4: Svezia-Lettonia

SNOWBOARD

13.00 – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

13.27 – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.54 – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

BOB

14.00 – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2 ( Giada Andreutti, Alessia Gatti )

) 19.00 – Bob a 2 maschile, terza manche ( Patrick Baumgartner, Robert Mircea )

) 21.05 – Bob a 2 maschile, quarta manche

BIATHLON (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani, Tommaso Giacomel)

14.30 – Staffetta 4×7.5 km maschile

SPEED SKATING (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

14.30 – Team pursuit maschile, semifinali (Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina)

14.52 – Team pursuit femminile, semifinali (Canada-Stati Uniti e Giappone-Paesi Bassi)

15.24 – Team pursuit maschile, finale per il 7° posto (Germania-Giappone)

15.30 – Team pursuit maschile, finale per il 5° posto (Francia-Norvegia)

15.43 – Team pursuit femminile, finale per il 7° posto (Cina-Kazakistan)

15.49 – Team pursuit femminile, finale per il 5° posto (Germania-Belgio)

16.22 – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 – Team pursuit maschile, finale per l’oro

16.41 – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 – Team pursuit femminile, finale per l’oro

PATTINAGGIO DI FIGURA (Lara Naki Gutmann)

18.45 – Short program femminile

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv (anche in chiaro)

Le Olimpiadi di Milano Cortina vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.