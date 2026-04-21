Il premier ungherese Magyar: “Se Netanyahu venisse nel paese sarebbe arrestato”

(LaPresse) – Il primo ministro eletto dell’Ungheria, Peter Magyar, ha affermato che impedirà il ritiro di Budapest dalla Corte penale internazionale. Ciò significa che le persone ricercate da tale organismo verrebbero arrestate qualora entrassero nel Paese. Fra queste ci sarebbe quindi anche il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Credo che se un Paese è membro della Corte penale internazionale e una persona ricercata dalla Corte entra nel nostro territorio, allora quella persona deve essere arrestata”, le parole di Magyar.