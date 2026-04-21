Laureus Awards 2026, tutti i vincitori: da Alcaraz e Sabalenka a Lamine Yamal

(LaPresse) I più grandi nomi dello sport mondiale si sono riuniti lunedì sera nel cuore di Madrid in occasione della cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards. Tra i vincitori figurano le stelle del tennis Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, il Paris Saint-Germain, il pilota di Formula 1 Lando Norris, pilota di Formula Uno, il golfista Rory McIlroy, la snowboarder Chloe Kim, il nuotatore paralimpico Gabriel Araújo, l’ex ginnasta Nadia Comăneci, l’attaccante del Barcellona Lamine Yamal e l’ex centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Per la prima volta l’evento è stato presentato da due atleti, entrambi ex vincitori dei Laureus, Novak Djokovic ed Eileen Gu.