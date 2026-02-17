Olimpiadi 2026, Lorello: "Dispiace non resti un impianto per il ghiaccio dopo i Giochi"

Un movimento sportivo per crescere ha bisogno di impianti, numerosi e di qualità. Di questo ne è convinto Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. “Sono contentissimo perché anche i successi della gara a squadre avvicinano al nostro sport. Purtroppo non avendo impianti all’attivo in tutta Italia risulterà estremamente difficile che la gente si avvicini al nostro sport. Abbiamo soltanto due impianti di cui uno in manutenzione. È un peccato che dopo le Olimpiadi non resti una struttura in grado di dare continuità al movimento del ghiaccio anche perché noi passiamo tantissimo giorni fuori casa durante l’anno e vediamo le nostre famiglie molto poco. È un gran peccato, è un gran dispiacere. Sarebbe bello che ci lasciassero l’impianto di Milano“, ha detto durante la sua visita a Casa Italia, a Milano.