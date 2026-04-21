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martedì 21 aprile 2026

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Il rapper D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne

LaPresse
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(LaPresse) Il rapper statunitense D4vd (nome d’arte di David Burke) è accusato dell’omicidio di una ragazzina di 14 anni. Il giudice ha stabilito che rimarrà in custodia senza cauzione nonostante l’avvocato difensore abbia presentato una dichiarazione di non colpevolezza per tutti i capi d’accusa. Il cantante è apparso in aula durante l’udienza, a Los Angeles, dovendo rispondere delle accuse di omicidio di primo grado, atti osceni nei confronti di una persona di età inferiore ai 14 anni e mutilazione di cadavere.