Il rapper D4vd arrestato per l'omicidio di una 14enne

(LaPresse) Il rapper statunitense D4vd (nome d’arte di David Burke) è accusato dell’omicidio di una ragazzina di 14 anni. Il giudice ha stabilito che rimarrà in custodia senza cauzione nonostante l’avvocato difensore abbia presentato una dichiarazione di non colpevolezza per tutti i capi d’accusa. Il cantante è apparso in aula durante l’udienza, a Los Angeles, dovendo rispondere delle accuse di omicidio di primo grado, atti osceni nei confronti di una persona di età inferiore ai 14 anni e mutilazione di cadavere.