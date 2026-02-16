Olimpiadi 2026, Vinatzer subito fuori nello slalom – La diretta

Giorno 10 delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Arianna Fontana, l’atleta azzurra più medagliata di sempre assieme allo schermidore Edoardo Mangiarotti. La 35enne di Sondrio oggi torna in pista per la finale dei 1000m femminili dello short track. L’Italia ripone delle speranze anche in due coppie del pattinaggio artistico, impegnate questa sera nel programma libero, si tratta di Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. La serata si conclude con le performance di Flora Tabanelli nel big air dello sci acrobatico e Giada Andreutti e Simona de Silvestro nel bob.
IL PROGRAMMA DI OGGI 16 FEBBRAIO
Il norvegese Atle Lie McGrath è nel corso della prima manche in testa allo slalom maschile dei Giochi di Milano Cortina. L’atleta norvegese precede lo svizzero Loic Meillard di 59 centesimi, terzo l’austriaco Fabio Gstrein a 94 centesimi. Buona la prova di Tommaso Saccardi, decimo, con 2″23 di ritardo. Diciottesimo Tobiad Katslunger quando sono scesi 40 atleti. Finisce dopo una manciata di porte lo slalom di Alex Vinatzer e non conclude la prova anche Tommaso Sala. Fuori il campione olimpico di gigante, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, caduto a metà tracciato.
Arianna Fontana si qualifica per le semifinali dei 1000 metri femminili di short track, alle Olimpiadi di Milano Cortina. La 35enne campionessa valtellinese, argento sui 500m, ha vinto la sua batteria dei quarti di finale con il tempo di 1’28″613. Nulla da fare per l’altra italiana Chiara Betti, quarta ed eliminata con il tempo di 1’29″065.
“Mi sono rovinata completamente la gamba e il ginocchio, e ogni giorno è una lotta. Ci vorrà tempo, la tibia non è più allineata, ha un buco. La mia è stata una frattura multipla, e non ho mai voluto pensare a quanto fosse grave. Per due mesi non sono riuscita nemmeno a piegare la gamba, e ancora adesso non so se potrò più giocare a tennis. Quindi sì, scambierei le mie due medaglie olimpiche per tornare indietro e non subire questo infortunio”. Così Federica Brignone, intervistata da ‘Repubblica’ all’indomani della conquista del suo secondo oro, in gigante, alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Due ori inattesi dalla sciatrice valdostana: “Avrei detto ‘impossibile, ma che razza di sogni fate?’”, che ha poi aggiunto: “Se fossi venuta qui per vincere l’oro sarei tornata senza medaglie. E’ stato un miracolo esserci, portare la bandiera, quel che più desideravo e mancava nella mia vita”.
Con il bronzo della staffetta maschile di sci di fondo di ieri, Federico Pellegrino ha chiuso il cerchio magico dei quattro portabandiera della Cerimonia d’Apertura: a Milano Cortina 2026, Arianna Fontana, Amos Mosaner, Federica Brignone e lo stesso Pellegrino sono tutti saliti sul podio, sfatando definitivamente il tabù che spesso insegue chi guida la delegazione azzurra.
Finisce dopo una manciata di porte lo slalom di Alex Vinatzer ai Giochi di Milano Cortina. Sulla pista di Bormio l’azzurro parte arretrato sulle punte e commette subito un errore, riesce a restare in piedi ma poi inforca ad un terzo del tracciato. Al momento in testa, dopo la discesa dei primi 20 atleti, c’è il norvegese Atle Lie McGrath davanti allo svizzero Loic Meillard a 59 centesimi e all’austriaco Fabio Gstrein a 94 centesimi. Fuori anche il campione olimpico di gigante, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen caduto a metà tracciato.