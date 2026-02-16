Olimpiadi 2026, Vinatzer subito fuori nello slalom – La diretta

Giorno 10 delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Arianna Fontana, l’atleta azzurra più medagliata di sempre assieme allo schermidore Edoardo Mangiarotti. La 35enne di Sondrio oggi torna in pista per la finale dei 1000m femminili dello short track. L’Italia ripone delle speranze anche in due coppie del pattinaggio artistico, impegnate questa sera nel programma libero, si tratta di Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. La serata si conclude con le performance di Flora Tabanelli nel big air dello sci acrobatico e Giada Andreutti e Simona de Silvestro nel bob.

IL PROGRAMMA DI OGGI 16 FEBBRAIO

IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA

HERE WE GO 🔥



Day 10 of the Olympic Games!



🥇🥈🥉 Here are the medal events scheduled for today:



12:47 | Short Track Speed Skating | Women's 1000m – Final A

13:30 | Alpine Skiing | Men's Slalom Run 2

20:00 | Figure Skating| Pair Skating – Free Skating

19:30| Freestyle Skiing|… pic.twitter.com/OaE8PMsgim — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 16, 2026