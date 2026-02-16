Olimpiadi 2026, il programma di oggi 16 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 oggi, lunedì 16 febbraio, saranno sei i titoli in palio. Ultima chiamata per lo sci alpino, con gli occhi puntati su Alex Vinatzer nello slalom. Arianna Fontana torna sul ghiaccio per la finale dei 1000m femminili dello short track. Il programma libero delle coppie di artistico, nel pattinaggio di figura, sarà uno degli appuntamenti più importanti nelle carriere di Sara Conti e Niccolò Macii e per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. La serata, per l’Italia, si conclude con grandi finali al femminile: Flora Tabanelli nel big air dello sci acrobatico e Giada Andreutti e Simona de Silvestro nella specialità in singolo del bob femminile.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi e gli italiani in gara

COMBINATA NORDICA

9.00 – Trampolino grade, salti di prova 7-8-9

CURLING (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

9.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna

14.05 – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina , Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania

, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania 19.05 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone

BOB

10.00 – Bob a 2 maschile, prima manche

11.57 – Bob a 2 maschile, seconda manche

19.00 – Monobob femminile, terza manche

21.06 – Monobob femminile, quarta manche

SCI ALPINO (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi)

10.00 – Slalom maschile, prima manche

13.30 – Slalom maschile, seconda manche

SHORT TRACK

11.00 – 1000 metri femminile, quarti di finale ( Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana )

) 11.17 – 500 metri maschile, batterie ( Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel )

) 11.57 – 1000 metri femminile, semifinali

12.06 – Staffetta maschile, semifinali ( Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser )

) 12.41 – 1000 metri femminile, finale B

12.47 – 1000 metri femminile, finale A

HOCKEY GHIACCIO

16.40 – Torneo femminile, semifinale 1: Stati Uniti-Svezia

SALTO CON GLI SCI (Alex Insam, Giovanni Bresadola)

18.00 – Super team maschile, trial round

19.00 – Super team maschile, primo turno

19.43 – Super team maschile, secondo turno

20.20 – Super team maschile, finale

SCI FREESTYLE (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)

19.30 – Big air femminile, finale (prima manche)

19.53 – Big air femminile, finale (seconda manche)

20.17 – Big air femminile, finale (terza manche)

PATTINAGGIO DI FIGURA (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)

20.00 – Coppie d’artistico, free program

