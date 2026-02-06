Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia di apertura. Mattarella inaugura Casa Italia

Sono diverse le gare di scena oggi 6 febbraio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In vista della cerimonia di apertura prevista per questa sera allo Stadio San Siro, occhi puntati in particolare sul curling, con il doppio misto azzurro composto da Amos Mosaner e Stefania Costantini. La coppia campione olimpica in carica, dopo l’esordio vincente contro la Corea del Sud e la sconfitta rimediata contro il Canada, hanno battuto la Svizzera senza troppi problemi.

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni è arrivata in prefettura a Milano, dov’è previsto un incontro con il vicepresidente americano J.D. Vance. Nel capoluogo lombardo anche la manifestazione contro la presenza di funzionari dell’Ice a Milano.