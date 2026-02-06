Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia di apertura. Mattarella inaugura Casa Italia

Sono diverse le gare di scena oggi 6 febbraio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In vista della cerimonia di apertura prevista per questa sera allo Stadio San Siro, occhi puntati in particolare sul curling, con il doppio misto azzurro composto da Amos Mosaner e Stefania Costantini. La coppia campione olimpica in carica, dopo l’esordio vincente contro la Corea del Sud e la sconfitta rimediata contro il Canada, hanno battuto la Svizzera senza troppi problemi.
Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni è arrivata in prefettura a Milano, dov’è previsto un incontro con il vicepresidente americano J.D. Vance. Nel capoluogo lombardo anche la manifestazione contro la presenza di funzionari dell’Ice a Milano.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Casa Italia alla Triennale di Milano, dove ha tagliato il nastro che ne sancisce l’apertura ufficiale. Ad accogliere Mattarella c’era il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, Stefano Boeri presidente della Triennale, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente e l’ad di Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, i campioni dello sport Tania Cagnotto, Alberto Tomba e Stefania Belmondo. Il Presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, taglierà il nastro al quartiere generale del Coni e dopo visiterà la mostra Musa, che è stata allestita per l’occasione, un omaggio al ruolo ispiratore che l’Italia esercita da secoli sull’immaginario e sulla cultura mondiale. Alle 17 il Presidente della Repubblica riceverà a Palazzo Reale i capi di Stato insieme alla premier Giorgia Meloni, prima di recarsi allo stadio San Siro per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano Cortina.
“L’inaugurazione a San Siro da uomo di sport è un orgoglio, per la città di Milano, per il calcio e lo sport italiano, vivremo un momento così straordinario come la cerimonia inaugurale dei Giochi che rappresentano l’Italia e il made in Italy perché il direttore della serata è Marco Balich. Saranno momenti indimenticabili per tutti le centinaia di milioni di spettatori”. Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta a margine dell’inaugurazione di Casa Italia in Triennale a Milano. A chi gli chiedeva un commento sull’emozione provata nel vedere l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu portare la fiaccola olimpica, Marotta ha risposta “Chivu tedoforo sicuramente è un testimonial importante perché testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza. Oggi è l’allenatore di una delle squadre più importanti al mondo ma sicuramente è una persona e un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera una palestra di vita per il futuro”.
Manifestazione in corso a Milano organizzata da collettivi studenteschi contro la presenza dell’Ice per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il corteo, al quale partecipa circa un migliaio di persone, è partito da piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, e ha raggiunto il Parco Trotter. Il corteo è stato accompagnato dal suono dei fischietti, lo stesso che ha caratterizzato le manifestazioni contro l’Ice a Minneapolis. Tanti i cartelli “Ice Out” e anche uno striscione “Vance e Rubio out”.
“Incoraggio vivamente tutte le Nazioni, in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, a riscoprire e a rispettare questo strumento di speranza che è la Tregua olimpica, simbolo e profezia di un mondo riconciliato”. Lo scrive Papa Leone XIV in ‘La vita in abbondanza sul valore dello sport’, lettera pubblicata in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.”L’istituzione della Tregua scaturisce dalla convinzione che la partecipazione a competizioni regolamentate (agones) costituisce un cammino individuale e collettivo verso la virtù e l’eccellenza (aret?). Quando lo sport è praticato in questo spirito e con queste condizioni, esso promuove la maturazione della coesione comunitaria e del bene comune. La guerra, al contrario, nasce da una radicalizzazione del disaccordo e dal rifiuto di cooperare gli uni con gli altri. L’avversario è allora considerato un nemico mortale, da isolare e possibilmente da eliminare”.
Sono 3mila le telecamere puntate su Milano, Assago e Rho, San Siro, il Pala Italia, nel giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026. Venerdì serviranno in particolare a monitorare il percorso della fiaccola olimpica, in queste ore in viaggio da via Pirell alla Bicocca fino al suo ingresso serale a San Siro e all’Arco della Pace per l’accensione del braciere. Sono tutte collegate a un unico ‘grande occhio’ dove lavorano contemporaneamente 50 fra agenti e personale, sia civile che militare, di un dispositivo interforze. E’ il cuore della SOI (Sala Operative Interforze) istituita per decreto dal Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, e aperta alla stampa per alcune ore: le immagini rimbalzano sulle decine di schermi e ledwall installati nella sala di via Drago, fra Certosa e Quarto Oggiaro nella sede della protezione civile, che si presenta come una serie semi cerchi concentrici, proprio come i livelli di sicurezza progressivi sull’area metropolitana di competenza. Il modello è quello già utilizzato per Expo, il raduno degli Alpini a Milano, la visita del Papa in città, così come la finale di Champions League al Meazza. Nella SOI, collegata alla propria omologa internazionale (SOIO), istituita dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, e a quella della Questura di via Fatebenefratelli, lavorano 7 su 7 e h24 decine di uomini di polizia di stato, militari di carabinieri e guardia di finanza, polizia locale e personale del Comune di Milano con protezione civile, vigili del fuoco, ATS, gestori del trasporto pubblico locale e ferroviario. C’è persino l’aeronautica. All’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) è stata inoltrata la richiesta di emettere un ‘notice’ per divieto di sorvolo, come prevede il codice di navigazione per particolari esigenze di sicurezza.
Ottimo debutto per l’Italia nella gara a squadre di pattinaggio artistico ai Giochi Invernali di Milano Cortina. La coppia italiana composta da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha rotto il ghiaccio con una prova solida e di grande qualità sulle note dei Backstreet Boys. Gli azzurri hanno totalizzato un punteggio di 83.59, chiudendo provvisoriamente in terza posizione e riuscendo nell’obiettivo fondamentale di restare davanti alla coppia della Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin, staccati di circa cinque punti. La testa della classifica è però un affare tra Stati Uniti e Francia. Gli statunitensi Madison Chock e Evan Bates hanno preso il comando con un punteggio di 91.07, superando di misura la coppia francese formata da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron.
“Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo“. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del cantante Ghali che si era lamentato di non poter cantare l’inno d’Italia durante la cerimonia di inaugurazione.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in prefettura, nel centro di Milano, dove è in programma anche un incontro alle 13 con il vicepresidente degli Stati Uniti, J. D. Vance. Al faccia a faccia parteciperanno anche il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La premier questa sera prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma stasera allo stadio di San Siro.
Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Canada Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica a Pechino 2022, tornano a vincere nel terzo match del round robin di doppio misto di curling battendo la Svizzera con il punteggio di 12-4. Sotto gli occhi di Snoop Dogg, ospite speciale in tribuna allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina, la coppia azzurra ha fatto la differenza nella seconda parte di gara, con un parziale di 4-0 nel quarto end e di 3-0 nel quinto end. Constantini e Mosaner giocheranno di nuovo nel pomeriggio contro l’Estonia.
La delegazione degli Usa a Milano-Cortina, che include il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, secondo quanto apprende LaPresse, dovrebbe visitare il Cenacolo Vinciano domani. Non sono noti i dettagli sull’orario, né chi dovrebbe prendere parte alla visita. Della guida dovrebbe occuparsi la direzione del museo.
Visita alla storica pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano per l’attore Stanley Tucci, noto fra gli altri per il film ‘Il Diavolo veste Prada’. Accanto a Tucci si è raccolto un capannello di curiosi e dentro la pasticceria l’attore si è concesso a qualche selfie con i fan. Alla domanda su cosa ne pensasse delle Olimpiadi, ha risposto laconico a LaPresse: “Sono molto entusiasta”. Stasera Tucci parteciperà alla cerimonia di inaugurazione.
“Ieri abbiamo avuto una visita molto speciale al Villaggio Olimpico. Trascorrere del tempo con il Presidente Sergio Mattarella è stato davvero un onore. E’ rimasto con noi, ha ascoltato le nostre storie e ha offerto parole di sostegno e incoraggiamento che hanno significato più di quanto probabilmente sappia”. Così la campionessa di shor track Arianna Fontana racconta sui suoi profili l’ emozione per l’incontro di ieri con il capo dello Stato al Villaggio Olimpico. Mattarella stasera sarà a San Siro e darà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali, con Fontana che sarà una dei quattro portabandiera azzurri. “Ho avuto il privilegio di sedermi accanto a lui e regalargli la nostra giacca Italia Team, un piccolo gesto per ringraziarlo del tempo e della cura che ha dedicato a noi atleti. Abbiamo parlato di sport, vita, sacrifici e anche condiviso alcune storie personali. Grata per il tempo, le parole e l’energia che ha portato a casa nostra”, ha aggiunto la veterana azzurra che a Milano andrà a caccia di un’altra medaglia per coronare la sua già straordinaria carriera.
La terza e ultima prova di discesa libera sulla pista Stelvio, che assegnerà la prima medaglia d’oro dei Giochi, vedrà al via un ridotto numero di atleti. Molti infatti hanno deciso di non effettuare l’ultima discesa di ricognizione dopo aver effettuato le prime due prove. Tra gli azzurri solo Dominik Paris, che sulla pista Stelvio è di casa (sei vittorie in discesa e una in SuperG in carriera), dovrebbe scendere mentre gli altri atleti, da Giovanni Franzoni a Mattia Casse, da Florian Schieder a Christof Innerhofer hanno deciso di rinunciare all’ultima rifinitura. Domani il quartetto azzurro a caccia del podio sarà composto da Paris, Franzoni, Schieder e Casse.
Sono quasi 9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve nel primo trimestre del 2026, in lieve aumento rispetto allo scorso anno. È un dato positivo che si inserisce in un contesto di fiducia record: l’indice di fiducia del viaggiatore registrato a gennaio 2026 è infatti il più alto mai registrato in questo mese dell’anno dall’inizio delle rilevazioni. È il segnale che gli italiani non sembrano essere influenzati eccessivamente dall’attuale incertezza internazionale nelle proprie scelte di vacanza. Nella maggior parte dei casi si tratta di soggiorni brevi, 1-2 notti (50%) o 3-5 pernottamenti (44%), con una spesa media pro capite intorno ai 475 euro. Tra chi pensa di partire, ben l’81% ha già definito sia il periodo che la destinazione e la compagnia del proprio soggiorno. Un’attenzione sempre più crescente alla pianificazione per tempo. L’Italia resta la scelta principale: 4 vacanzieri su 5 optano per località montane nazionali principalmente del Trentino-Alto Adige (40%), seguite dalla Valle d’Aosta e dal Piemonte. Tuttavia, rispetto agli anni precedenti aumenta l’interesse per le destinazioni estere dell’arco alpino soprattutto Austria, Svizzera e Francia (+5%). La vacanza sulla neve si conferma un’esperienza condivisa. Si viaggia prevalentemente in coppia (61%) o in famiglia (23%) e si soggiorna principalmente in albergo (56%), anche se cresce il ricorso a case di amici e parenti o alle seconde case. Aumenta la voglia di praticare gli sport invernali rispetto al passato (38%), in cui lo sci torna protagonista anche per l’effetto “trascinamento” delle Olimpiadi Milano-Cortina che ha riacceso l’interesse per una vacanza invernale più tradizionale. In ogni caso riposo e relax (44%), escursioni naturalistiche (36%) e degustazioni enogastronomiche (25%) restano tra le attività preferite a testimonianza di una vacanza che si conferma sempre più polivalente e attenta al benessere.Il presidente di Confturismo – Confcommercio Manfred Pinzger commenta: “Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono una grande opportunità di visibilità per il sistema integrato delle regioni alpine italiane. È un effetto che iniziamo già a vedere nella rinnovata centralità dello sci e nella crescita della durata media dei pernottamenti. La capacità delle destinazioni italiane di coniugare sport, benessere e territorio è la chiave per vincere la sfida della sostenibilità e della destagionalizzazione”.
“È chiaro che Milano-Cortina 2026 non sarà soltanto sport: sarà innanzitutto sviluppo, innovazione, visione del futuro. Con un impatto economico stimato in 5,3 miliardi di euro, i Giochi lasceranno in eredità infrastrutture, crescita territoriale: Ma saranno ancora una volta uno strumento di poderoso di soft power che lascerà un rafforzamento duraturo del posizionamento internazionale dell’Italia”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un articolo per il Messaggero e il Mattino. Tajani sottolinea che “alla Farnesina abbiamo accompagnato l’arrivo dei Giochi con una strategia integrata, avviata due anni fa con l’Ufficio per la Diplomazia Sportiva e sviluppata attraverso un road show internazionale in Europa, Nord America e Asia, coinvolgendo atleti, media e imprese. L’obiettivo è stato duplice: valorizzare territori e comunità coinvolte e rafforzare l’immagine dell’Italia come Paese innovatore, sostenibile e accogliente. I Giochi sono stati protagonisti di numerose iniziative, a Expo Osaka 2025, nei Business Forum all’estero e nella Giornata dello Sport Italiano nel Mondo. Per questo l’Italia ha scelto di investire con decisione nella diplomazia sportiva, rendendola una componente strutturale della propria azione internazionale. Ma i Giochi Olimpici rappresentano valori come la leale e pacifica competizione fra giovani di tutto il mondo, da sempre sono simboli universali di pace, rispetto, inclusione. In un contesto internazionale segnato da conflitti, lo sport resta uno spazio credibile di dialogo. Le Olimpiadi sono nate per la pace.L’Italia lo ha chiesto facilitando l’adozione della Risoluzione ONU sulla tregua olimpica, sostenuta dal Santo Padre e dal Presidente della Repubblica: un appello concreto perché lo sport possa far tacere le armi”. Per Tajani “Milano-Cortina 2026 rappresenta un’occasione unica per riaffermare ciò che siamo e ciò in cui crediamo. Vogliamo parlare al mondo con questi Giochi, dell’Italia come costruttore di pace, di crescita e di cooperazione internazionale. I nostri ‘Giochi della Pace’ saranno un impegno che tutti condividiamo”.
Il presidente francese Emmanuel Macron non dovrebbe presenziare alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina. Stando all’agenda degli impegni sul sito dell’Eliseo, non è inclusa una sua tappa a Milano. Nella giornata di venerdì Macron incontrerà a pranzo il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa mentre al pomeriggio è previsto al Palazzo dell’Eliseo un ricevimento dei beneficiari delle ‘Prépa Talents’, i programmi francesi di preparazione ai concorsi della pubblica amministrazione.