Hantavirus, iniziato a Tenerife lo sbarco dei passeggeri dalla nave 'Hondius'

Sono cominciate, dopo la valutazione sanitaria a bordo, le procedure a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri della nave MV Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. Lo riferiscono i media spagnoli, spiegando che sbarcheranno per primi i 14 cittadini iberici. A confermare l’avvio delle procedure è anche il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. che su X scrive: “È iniziato lo sbarco del primo gruppo di passeggeri della nave Mv Hondius. Gli esperti dell’Oms presenti sul posto stanno collaborando con il ministero della Salute spagnolo per la valutazione epidemiologica dei passeggeri e per il coordinamento dei voli charter insieme al ministero dell’Interno. Questa collaborazione resta essenziale per garantire uno sbarco sicuro e ordinato dei passeggeri”.