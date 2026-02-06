Accesso Archivi

Olimpiadi 2026, programma 6 febbraio: le gare con gli azzurri

L’Italia in azione durante la fase a gironi del doppio misto della competizione di curling (Foto AP/Misper Apawu)
LaPresse
Oggi, 6 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vanno in scena diverse gare, alcune con atleti azzurri impegnati, in vista della cerimonia di apertura ufficiale che si terrà questa sera.

Olimpiadi: il programma di oggi 6 febbraio

  • 09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2
  • 09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance
  • 10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6
  • 10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada
  • 11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3
  • 11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2
  • 11.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program coppie
  • 12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone
  • 13.35 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program femminile
  • 14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia
  • 14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera
