Olimpiadi 2026, in mille a manifestazione studenti contro presenza ICE

Manifestazione a Milano organizzata da collettivi studenteschi contro la presenza dell’ICE per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il corteo, al quale partecipa circa un migliaio di persone, è partito da piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, e ha raggiunto il Parco Trotter. Il corteo è stato accompagnato dal suono dei fischietti, lo stesso che ha caratterizzato le manifestazioni contro l’ICE a Minneapolis. Tanti i cartelli “ICE Out” e anche uno striscione “Vance e Rubio out“.