Cerimonia apertura Olimpiadi 2026: orario, ospiti e dove vederla

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è ormai finito: oggi, venerdì 6 febbraio, si alza ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali e l’attesa a Milano e nelle altre località coinvolte, si fa sempre più febbrile. Così come procedono a ritmo serrato gli ultimi lavori e i preparativi per dare dell’Italia un’immagine vincente agli occhi del Mondo.

Milano sarà blindata, con la vigilia vissuta tra il passaggio della fiaccola e in serata la cena tra i capi di Stato alla Fabbrica del Vapore.

Seimila unità di rinforzo che comprendono anche artificieri, unità cinofile, scorte, anti-sabotaggio e una SOI (Sala Operativa Interforze) a Palazzo Diotti, sede della Prefettura di Milano, dove monitorare contemporaneamente centinaia di telecamere installate nei siti delle gare e in quelli non competitivi come lo stadio San Siro o la Triennale di Milano. E’ il piano di sicurezza di Milano-Cortina per far fronte al maxi evento olimpico e l’ingresso sul territorio italiano di 50 fra Capi di Stato, Presidenti, sovrani e dei flussi in aumento di turisti di varie provenienze geografiche, atleti, vip, personalità pubbliche.

Gli ospiti istituzionali e internazionali

L’Italia sarà rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per gli Stati Uniti è arrivato il vicepresidente JD Vance, accompagnato dalla moglie Usha, e il segretario di Stato Marco Rubio. Ancora in bilico la partecipazione del capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, nonostante la Francia sia la prossima sede dei Giochi invernali nel 2030. Presenti numerose teste coronate di tutta Europa tra cui anche la Principessa Anna per il Regno Unito. Ci sarà anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che arriverà direttamente in mattinata per la cerimonia. Già a Milano il principe Alberto di Monaco, membro del Cio. Per quanto riguarda i vertici dello sport, presente il presidente del Cio Kirsty Coventry, quello della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e del Coni Luciano Buonfiglio.

La cerimonia di apertura: orario e dove vederla

La Cerimonia di Apertura in programma allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno degli appuntamenti più imponenti e spettacolari nella storia dei Giochi. Il progetto creativo è affidato a Marco Balich, leader mondiale nell’organizzazione di eventi simili. Sarà per la prima volta una Cerimonia diffusa, che si svolgerà in località diverse: un evento di portata globale, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e mette in campo competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello. Una cerimonia impreziosita da un eccezionale ensemble di artisti, trasformerà lo stadio di San Siro in un palcoscenico unico agli occhi del mondo.

Si esibiranno alcune tra le voci e i volti più riconosciuti della scena artistica italiana e internazionale come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri, che saranno protagonisti di uno show destinato a diventare uno dei momenti più iconici di Milano Cortina 2026. Inoltre, saranno più di 1.300 i membri del cast impegnati nello spettacolo, tra professionisti e volontari provenienti da oltre 27 Paesi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro degli altri fornitori, attivi tra lo Stadio di San Siro e i diversi hub operativi. Insieme a loro, nella realizzazione dello spettacolo, oltre 1.300 membri del cast, tra professionisti e volontari provenienti da oltre 27 Paesi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro degli altri fornitori, attivi tra lo Stadio di San Siro e i diversi hub operativi.La componente musicale ha visto il coinvolgimento di oltre 500 musicisti per la composizione delle colonne sonore originali, mentre la preparazione dell’evento sta richiedendo oltre 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e Arco della Pace.

Di grande importanza il lavoro dedicato a costumi, trucco e acconciature: 182 design originali, oltre 1.400 costumi realizzati, 1.500 paia di scarpe e 7.500 metri di tessuto, con il contributo di 110 make-up artist, 70 hair stylist e l’utilizzo di oltre 1.000 elementi di scena. Elemento altamente simbolico della Cerimonia saranno i due Bracieri dei Giochi, che per la prima volta si accenderanno e spegneranno simultaneamente, a Milano all’Arco della Pace, e a Cortina, in piazza Dibona. Le strutture, ad alta complessità tecnologica, sono composte da 4,5 tonnellate di metallo, 1.440 componenti di connessione e 1.000 metri di LED dinamici. Numeri complessivi che restituiscono la dimensione di un evento pensato per unire spettacolo, innovazione e partecipazione collettiva, che segnerà in maniera indelebile l’apertura dei Giochi, ed è pronto a scrivere una pagina indimenticabile della storia Olimpica, offrendo al pubblico internazionale l’immagine di un’Italia capace di coniugare creatività, visione e capacità organizzativa su scala globale.

La Cerimonia di apertura sarà trasmessa integralmente su Rai 1 a partire dalle 19.50.

Le gare si vedranno in chiaro sulla Rai, garantendo 250 ore di diretta complessiva. I diritti media completi della competizione appartengono invece a Warner Bros. Discovery.