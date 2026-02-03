Olimpiadi 2026, tutto sulla Cerimonia di apertura: orari, programma e ospiti

Giorni concitati a Milano in attesa della Cerimonia di apertura con cui si darà ufficialmente inizio alle Olimpiadi 2026. Protagonista assoluto sarà lo stadio di San Siro, che ospiterà le tante delegazioni arrivate nel capoluogo lombardo e che alloggeranno nel Villaggio Olimpico, inaugurato nella zona di Porta Romana lo scorso 30 gennaio.

L’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano

Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche, legate da una parte alla presenza dell’Ice statunitense – contro cui la società civile ha protestato durante lo scorso fine settimana – e dall’altra ai tanti cantieri ancora da chiudere, come ha denunciato anche il tabloid tedesco Bild. L’entusiasmo però comincia a salire comunque: prima di approdare a San Siro, il 5 febbraio la Fiamma Olimpica attraverserà Milano partendo da Sesto San Giovanni e proseguendo verso Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello. Da qui si sposterà a San Donato Milanese, dove sosterà presso la sede dell’Eni, e poi risalirà verso il quartiere Tre Torri. Nel corso del pomeriggio, la staffetta dei tedofori toccherà le zone di Sant’Ambrogio, Porta Venezia e Piazza San Babila, per giungere infine a piazza Duomo. La mattina del 6 febbraio inizierà l’ultima tappa, che tra le tante zone coinvolgerà Cairoli, piazza Scala, il palazzo di Regione Lombardia e la Darsena. Lo stadio di San Siro sarà la meta finale.

I momenti clou della Cerimonia

La Cerimonia di Milano sarà scandita da tre momenti chiave. Il primo sarà la sfilata delle 92 delegazioni arrivate da tutto il mondo. Ad aprire le danze saranno gli atleti italiani, rappresentati da Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner (questi ultimi due saranno impegnati nella Cerimonia di chiusura che si terrà a Verona il 22 febbraio): per la prima volta nella storia, quindi, un Paese ospitante avrà quattro portabandiera.

Alla sfilata seguirà l’attesa accensione del Braciere, che verrà illuminato dall’ultimo tedoforo, sulla cui identità resta il massimo riserbo. Anche in questo caso c’è una novità rispetto alle precedenti edizioni dei Giochi, perché ci saranno due bracieri in alluminio: uno collocato all’Arco della Pace di Milano, l’altro a Cortina d’Ampezzo. Il design richiama volutamente l’opera di Leonardo da Vinci e in particolare i suoi Nodi, degli intrecci geometrici che simboleggiano l’armonia tra natura e ingegno umano.

Una volta che le fiamme risplenderanno nel cielo milanese, si darà ufficialmente il via alle Olimpiadi 2026.

Gli ospiti: da Sergio Mattarella a Sabrina Impacciatore

Tantissimi i nomi celebri che assisteranno alla Cerimonia di apertura. Tra le istituzioni spicca la presenza di Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica, che ha lanciato un appello affinché la tregua olimpica sia rispettata, annuncerà l’avvio di queste Olimpiadi 2026 insieme alla presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. Ci saranno Giorgia Meloni, il vicepresidente statunitense JD Vance e il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Non mancano nemmeno i nomi pop, che animeranno la Cerimonia di apertura con le loro esibizioni: in prima fila ci sarà Mariah Carey, premiata cinque volte con il Grammy Award, e con lei la vincitrice del Golden Globe, Laura Pausini. La musica italiana la farà da padrona grazie alla voce di Andrea Bocelli, mentre il cinema nostrano sarà rappresentato da Pierfrancesco Favino e da Sabrina Impacciatore, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico internazionale grazie alla sua effervescente interpretazione nella serie tv The White Lotus.

Cerimonia di apertura, quando e dove vederla

Per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto di questi Giochi invernali, l’appuntamento è fissato innanzitutto per venerdì 6 febbraio. La Cerimonia di apertura sarà trasmessa integralmente su Rai 1 a partire dalle 19.50.

Le gare si vedranno in chiaro sulla Rai, garantendo 250 ore di diretta complessiva. I diritti media completi della competizione appartengono invece a Warner Bros. Discovery.