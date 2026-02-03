Olimpiadi 2026, l’allarme di Bild: “I Giochi sono un gigantesco cantiere”

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio), diverse sedi di gara risultano ancora incompiute o interessate da lavori in corso. È quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, che parla di Olimpiadi che sono “ancora un gigantesco cantiere” dopo un sopralluogo nei principali impianti. A Cortina d’Ampezzo, in particolare, non è ancora pronta la funivia ‘Apollonio-Socrepes’, destinata a trasportare pubblico e tifosi verso la pista Tofane, dove da domenica sono in programma le gare di sci alpino femminile. Secondo Bild, alla vigilia delle verifiche di sicurezza mancavano ancora le cabine, la cui consegna era attesa solo all’inizio della settimana. I lavori meccanici e idraulici, che avrebbero dovuto essere completati giorni prima, risultano ancora in corso, mentre i tempi di conclusione restano incerti. La situazione ha già avuto ripercussioni sull’organizzazione locale, scrive ancora il tabloid tedesco, spiegando che le autorità hanno chiesto la chiusura delle scuole di Cortina in alcune giornate di febbraio per ridurre il traffico e facilitare i trasporti. In assenza della funivia, il trasporto degli spettatori dovrebbe essere garantito da un numero maggiore di bus navetta.

Il quotidiano tedesco segnala problemi per la funivia per Le Tofane

Bild ricorda che il comprensorio delle Tofane può accogliere circa 7.000 spettatori e che la funivia, una volta operativa, sarebbe in grado di trasportare fino a 2.400 persone all’ora. Anche nelle aree adiacenti alla pista, secondo il quotidiano, persistono criticità legate agli accessi e ai percorsi per il pubblico. Bild sottolinea poi che i lavori risultano ancora in corso anche in altri impianti di Cortina, che ospiterà non solo lo sci alpino femminile ma anche le competizioni di slittino, bob, skeleton e curling. Secondo il giornale, cantieri aperti sono presenti sia al Cortina Sliding Centre sia allo stadio olimpico del curling.

A Milano l’arena dell’hockey “non conforme a standard”

Situazione simile a Milano, dove l’arena destinata all’hockey su ghiaccio non sarebbe ancora pienamente conforme agli standard internazionali. Bild segnala in particolare dimensioni del ghiaccio inferiori a quelle previste dai regolamenti Nhl e il completamento solo parziale degli spogliatoi, con squadre di pulizia ancora al lavoro. A complicare ulteriormente il quadro, conclude il quotidiano tedesco, le previsioni meteo indicano per i prossimi giorni abbondanti nevicate a Cortina, con il rischio di nuovi rallentamenti nei lavori e nei collegamenti.