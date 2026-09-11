Usa, Vance contro un manifestante alla convention repubblicana: "Se ami così tanto il Messico porta il tuo c**o lì"

JD Vance è intervenuto alla convention repubblicana a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Il vicepresidente americano è stato interrotto da un manifestante che sventolava una bandiera messicana. Tra i fischi della folla, Vance si è rivolto direttamente a lui: “Se ami così tanto il Messico, porta il tuo c**o lì. Ti pagherò io il biglietto aereo”. Poi ha definito il manifestante “un idiota” e ha indicato nella protesta con la bandiera messicana un simbolo dell’estrema sinistra. “Dovrebbe sventolare la bandiera degli Stati Uniti d’America”, ha aggiunto, sostenendo che la difesa del sogno americano richieda di ricordare che “la bella vita che è alla base della promessa di questo Paese non è garantita“.