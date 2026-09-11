Ucraina, attacco russo su Kiev: i vigili del fuoco lottano contro un gigantesco incendio

Otto persone sono rimaste ferite in un attacco con droni russi nella notte contro Kiev. Secondo la polizia locale, un drone ha danneggiato un edificio di nove piani nel quartiere di Dniprovskyi, provocando un incendio tra il primo e il quinto piano. Un uomo di 64 anni e una donna di 57 hanno riportato ustioni e sono stati ricoverati, mentre una donna di 23 anni è rimasta ferita dalle schegge. Altre cinque persone sono state soccorse senza necessità di ricovero. Secondo l’Aeronautica militare ucraina, nella notte tra giovedì e venerdì le forze di Kiev hanno neutralizzato 138 obiettivi russi, mentre attacchi sono stati registrati in 19 località.