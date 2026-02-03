Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Mattarella: “Tregua olimpica sia rispettata, lo sport faccia tacere le armi”

Il presidente della Repubblica ha presieduto l’apertura della 145esima Sessione del CIO a Milano. “Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo”, ha detto citando Martin Luther King

“Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi“. È l’appello lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione dell’apertura della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale per le Olimpiadi 2026. “I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca”, rimarca. E poi cita Martin Luther King: “Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo”.

È il secondo appuntamento ‘pre-olimpico’ del capo dello Stato, che a Milano nel pomeriggio ha partecipato a Palazzo Marino alla cerimonia di benvenuto dei membri del Comitato olimpico internazionale, guidato da Kirsty Coventry, con il sindaco Giuseppe Sala, dove è giunto accompagnato dai corazzieri a bordo di moto d’epoca in una piazza della Scala off-limits per il pubblico e transennata in ogni angolo dal primo pomeriggio.

Il discorso di Mattarella

“Lo sport – continua Mattarella – è incontro di pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. È il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita”.

Per l’inquilino del Colle, i Giochi olimpici invernali rappresentano, ancora, “un’opportunità di incontro e di conoscenza. Che gli atleti, i tecnici, i dirigenti di oltre novanta Paesi si ritrovino insieme è circostanza che non si limita alla dimensione sportiva. È un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo così difficile”. Mattarella pone, quindi, l’accento sul fatto che “le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli. Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. È rispetto per l’altro”.

Dalla Scala di Milano arriva, quindi, un nuovo monito all’insegna della pace. “Lo sport – spiega – si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i continenti. I valori olimpici di lealtà, inclusione, fraternità sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono”.

Gli interventi di Buonfiglio e Malagò

Anche negli interventi del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e del presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, la parola pace fa da filo rosso. “L’attualità ci avvolge nell’incertezza, ma il movimento olimpico deve ergersi come un faro eterno di pace, di unità e di sconfinato spirito di umanità”, le parole del numero uno del Comitato olimpico nazionale italiano. A cui fa eco Malagò: “Sono convinto che il messaggio di pace, fratellanza e leale competizione lanciato dagli atleti, dall’intera famiglia olimpico, dal meraviglioso proscenio delle nostre città e delle nostre montagne risuonerà con forza in ogni angolo del mondo”.

Olimpiadi 2026, l’agenda di Mattarella di questa settimana

L’agenda del presidente della Repubblica di questa settimana prevede una serie di impegni a Milano che culmineranno nella cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma venerdì sera allo stadio di San Siro.

Giovedì 5 febbraio, Mattarella visiterà il Villaggio Olimpico e pranzerà con le atleta e gli atleti impegnati nei Giochi invernali, in programma fino al 22 febbraio. In serata, lo stesso giorno, alla Fabbrica del Vapore, è invece in programma la cena per i capi di Stato offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry. Venerdì, ancora, alle 12, Mattarella sarà alla Triennale per l’inaugurazione di Casa Italia e la successiva colazione con i membri del Comitato olimpico internazionale. E, alle 17, a Palazzo Reale, sarà l’occasione del ricevimento in onore dei capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi invernali.