Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 31 gennaio 2026

Ultima ora

Milano Cortina 2026, in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice

Milano Cortina 2026, in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice
(AP Photo/Luca Bruno)
LaPresse
LaPresse

Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro la presenza di agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici. Tanti i cartelli contro il presidente statunitense Donald Trump e in sostegno alle proteste di Minneapolis: in piazza anche una delegazione di cittadini americani con fischietti e cartelli con scritto ‘No Maga, No Ice dictators’. “Diciamo con grande chiarezza che non vogliamo le squadracce di Trump a Milano. Realizzeremo altre azioni, di certo non finirà qui. Il nostro governo è subalterno nei confronti di Trump, non riescono a dire di no a Trump”, ha detto il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. “Oggi Milano sa di avere gli occhi del mondo puntati addosso. Con le Olimpiadi arriveranno centinaia di migliaia di persone e Milano decide che non deve stare zitta. Olimpiadi deve fare rima con diritti umani”, ha detto il segretario metropolitano dem, Alessandro Capelli, “vogliamo far sentire vicinanza a chi è a Minneapolis, ma anche in Iran, e si ribella di fronte alle barbarie. Oggi fischieremo anche per questo. Milano sa che ospitare le Olimpiadi è una responsabilità anche valoriale. A chi polemizza diciamo che Milano prende parola per i diritti umani ovunque”.

© Riproduzione Riservata