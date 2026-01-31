Milano Cortina 2026, in centinaia in piazza nel capoluogo lombardo contro l’Ice

Diverse centinaia di manifestanti hanno riempito piazza XXV Aprile a Milano per manifestare contro la presenza di agenti dell’Ice in vista dei Giochi olimpici. Tanti i cartelli contro il presidente statunitense Donald Trump e in sostegno alle proteste di Minneapolis: in piazza anche una delegazione di cittadini americani con fischietti e cartelli con scritto ‘No Maga, No Ice dictators’. “Diciamo con grande chiarezza che non vogliamo le squadracce di Trump a Milano. Realizzeremo altre azioni, di certo non finirà qui. Il nostro governo è subalterno nei confronti di Trump, non riescono a dire di no a Trump”, ha detto il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. “Oggi Milano sa di avere gli occhi del mondo puntati addosso. Con le Olimpiadi arriveranno centinaia di migliaia di persone e Milano decide che non deve stare zitta. Olimpiadi deve fare rima con diritti umani”, ha detto il segretario metropolitano dem, Alessandro Capelli, “vogliamo far sentire vicinanza a chi è a Minneapolis, ma anche in Iran, e si ribella di fronte alle barbarie. Oggi fischieremo anche per questo. Milano sa che ospitare le Olimpiadi è una responsabilità anche valoriale. A chi polemizza diciamo che Milano prende parola per i diritti umani ovunque”.