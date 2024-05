La Fondazione: "Il suo sostegno è fonte di responsabilità"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale una delegazione della Federazione Italiana Sport Invernali, comunicando loro il suo entusiasmo in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Alla mia età non si fanno programmi a lunga scadenza ma la presenza a Milano-Cortina 2026 è indispensabile, per quanto mi riguarda, non ci rinuncerei per nulla al mondo, quindi sarò certamente presente“, ha detto il capo dello Stato.

Fondazione: "Sostegno Mattarella è fonte di responsabilità"

“Il sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Giochi di Milano Cortina 2026 è per tutti noi fonte di responsabilità, incoraggiamento e orgoglio. Lavoreremo con ancora più dedizione e determinazione per celebrare i valori Olimpici e Paralimpici con l’energia della cultura italiana contemporanea e del suo spirito unico”. Così la Fondazione Milano-Cortina ha ringraziato Mattarella per le sue parole. Che arrivano in un momento delicato, dopo le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza nella sede della fondazione stessa nell’ambito di indagini per presunta corruzione e turbativa d’asta.

