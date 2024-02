Tolto il velo delle due opere che accompagneranno la città nel viaggio verso i Giochi

Presentate martedì mattina in piazza Della Scala a Milano le due installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Davanti a un pubblico e alle autorità cittadine, il sindaco di Milano, Beppe Sala, Il Presidente della Regione, Attilio Fontana e il presidente del Coni, Giovanni Malagò hanno tolto il velo alle due opere che accompagneranno la città nel viaggio di 24 mesi che porterà ai giochi Olimpici. La cerimonia di inaugurazione è stata introdotta dalla campionessa mondiale di pattinaggio artistico su ghiaccio e portabandiera per l’Italia a Torino 2006, Carolina Kostner: “Io ricordo quel sogno, quella grande emozione che ho vissuto guardando in televisione le Olimpiadi da piccolina. Avevo delle videocassette in cui c’era mio papà che sfilava con la squadra italiana nel 1984 a Sarajevo. Io quella videocassetta andavo a prenderla ogni volta, magari che non potevo andare a scuola perché avevo l’influenza, e per quattro ore guardavo la cerimonia di apertura per vedere un secondo di mio papà”, ha spiegato la campionessa: “Sono queste emozioni che sicuramente hanno fatto scattare la scintilla: un percorso nello sport che mi ha lasciato non soltanto grandissimi gioie, risultati e medaglie, ma soprattutto esperienza di vita, lezioni di vita che impari a superare con determinazione, con grinta, con pazienza e poi te le porti dietro per una vita intera”.

