Infortunio per la campionessa bergamasca mentre si allenava sulla pista Casola di Pontedilegno. A rischio il resto della stagione agonistica

Paura per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca è caduta mentre si allenava nella località di Temu, in provincia di Brescia. Secondo quanto si apprende da fonti della Fisi, non si conosce ancora l’esatta entità dell’infortunio, ma si temono possibili fratture che potrebbero compromettere il resto della stagione. L’olimpionica sarà sottoposta ad accertamenti a Milano.

Goggia è caduta nel corso di un allenamento di gigante che si teneva sulla pista Casola di Pontedilegno, inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Non è stata ancora fatta alcuna diagnosi dalla Commissione Medica Fisi che effettuerà gli accertamenti dovuti nelle prossime ore, secondo quanto fa sapere la federazione.

