Vince la norvegese Mowinckel davanti alla statunitense Wiles

Sofia Goggia si ferma sul gradino più basso del podio nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 14, ha fermato i cronometri sul trempo di 1’33”94 che le è valso un terzo posto alle spalle della norvegese Ragnhild Mowinckel (che si è aggiudicata la gara in 1’33”50) e della statunitense Jacqueline Wiles (seconda in 1’33”85).

Nono posto per Marta Bassino a 89 centesimi dalla vincitrice. Tra le quindici anche Federica Brignone, 12esima, e Laura Pirovano 14esima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata