La sciatrice statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad arrivare al traguardo

Mikaela Shiffrin è stata protagonista di una brutta caduta nella parte alta della discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci femminile. La fuoriclasse statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad arrivare al traguardo. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato via in elicottero la leader della classifica iridata, che zoppica vistosamente e non riesce ad appoggiare il piede sinistro.

