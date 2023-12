Completa il podio la svedese Sara Hector

Con una gran rimonta nella seconda manche Federica Brignone conquista il secondo posto nel gigante di Coppa del Mondo di sci alpino a Lienz, battuta solo dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che si impone con 38 centesimi di vantaggio dopo aver dominato nella prima run. Completa il podio la svedese Sara Hector, seconda a metà gara, a 45 centesimi dalla statunitense sempre più leader della classifica generale di coppa. Per Shiffrin si tratta della vittoria numero 92 in Coppa del mondo.

Ottima prova anche di Sofia Goggia, nella top ten con l’ottavo posto finale. Per quanto riguarda le altre italiane 17° posto per Roberta Melesi, 25° per Elisa Platino, 25° per Asja Zenere e 29° per Lara Della Mea.

