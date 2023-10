Seconda per due centesimi Federica Brignone. Fuori dalla top 15 Sofia Goggia

Lara Gut-Behrami vince il gigante di Soelden che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. La svizzera, in rimonta dalla quarta posizione della prima manche, ha preceduto di appena due centesimi Federica Brignone, che aveva realizzato il miglior tempo nella prima run. Terza piazza per la slovacca Petra Vlhova, a 14 centesimi dalla vincitrice. Quinto posto per Marta Bassino, a 1″19 dalla vincitrice, alle spalle di Sara Hector e davanti a Mikaela Shiffrin, sesta. Appena fuori dall top 15 Sofia Goggia, che ha raccolto il 16° posto complessivo.

Appena fuori dalla top 15 invece Sofia Goggia. “Penso di essere partita con una base più solida nel gigante – ha raccontato – Mi sono un po’ persa nella parte centrale del muro: con tre decimi in meno la gara avrebbe avuto un sapore diverso”. A punti anche Asja Zenere, 28/a. “Sono arrivata a Soelden non in forma, ma sono riuscita ad entrare fra le prime trenta al mondo e per me è un buon inizio – ha commentato – Ora aspettiamo le prossime”.

Brignone: “Due centesimi bruciano”

“Due centesimi è chiaro che bruciano. Quello che mi fa più arrabbiare è la mia performance, non ho sciato come avrei potuto. Ma questo è lo sport e bisogna accettarlo. Sono contentissima di come ho iniziato la stagione, mentre lo scorso anno facevo molta fatica”. Questo Federica Brignone dopo la gara d’apertura della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. “Gallina vecchia fa buon brodo’, ce lo siamo dette io e Lara sul podio e ci siamo fatte una risate – ha aggiunto l’azzurra, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima manche – Io mi auguro che arrivino giovani forti, certo che la nostra generazione è davvero molto competitiva e stiamo sciando forte da tanti anni. La discesa per me non ha il significato del podio, ma mi sono preparata bene e Cervinia sarà una gara nuova per tutte e quindi potrebbero esserci opportunità interessanti. Io vado perché ci credo e vedremo i risultati”. Nella top ten anche Marta Bassino, che ha chiuso in quinta posizione. “Nella seconda manche ho trovato un più di fiducia ed è quello che mi manca in questo periodo. E’ comunque un buon punto di partenza – ha sottolineato – Essere fra le prime cinque mi fa piacere. Sarà comunque una bella stagione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata